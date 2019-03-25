Dündar’dan Gaziantepliler Derneği’ne ziyaret

Cumhur ittifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bursa Gaziantepliler Derneği'ni ziyaret etti. Dündar, ziyaret sonrası Gazianteplileri Fetih Müzesi'ne götürdü.

Osmangazi Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dündar, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Gaziantepliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Osmangazi Belediyesi olarak, ilçedeki sivil toplum örgütlerinin yönetimdeki en büyük paydaşları olduğunu ifâde eden Dündar, "Bursa bir cazibe merkezi. 1326 yılında fethedilmesinin ardından Balkanlar, Kafkaslar, Anadolu ve Orta Asya'dan göçler olmuş. Bu yoğun göç sonucunda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı çok güzel bir mozaik yapı oluştu. İnsanların sosyal ve kültürel hayatı, yaşadıkları şehre de yansıyor. Buraya gelenler bu toprakları yurt edinirken, memleketleri ile de bağını koparmamışlar. Dernekler kurarak bir araya gelmeye ve kendi kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Hepimiz Bursa'da yaşıyoruz ve biliyoruz ki Bursa güçlü ise geldiğimiz memleketimiz de güçlüdür. Eğer biz burada zayıf düşersek, geldiğimiz yerler de zayıf düşer. Bursa üreten güçlü bir şehir. Alın terinin olduğu bir şehir. Yaptığımız fabrika ziyaretlerinde görüyoruz ki ileri teknoloji ile üretim yapıyoruz. Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan ikinci şehirdir Bursa. Bizler de, yaşadığımız bu kenti daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz" dedi.

Kentin yeniden inşasında vatandaşların görüşünün kendileri için çok büyük bir önem taşıdığını söyleyen Dündar, "Gerek mahalle ve esnaf ziyaretleri, gerekse STK'larla sürekli bir araya gelerek, bu kent için yapacaklarımızı birlikte belirliyoruz. STK'lar bu noktada bizim için en büyük destekçimiz, en büyük paydaşımız. Bursa, maneviyat yüklü bir şehir. Bu maneviyatın bereketi var kentimizde. Osmangazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu bilinç ile yürütüyoruz. Kuruluş ruhu burada devam ediyor. Birçok ülkede kardeş belediyemiz var. Bu kardeş belediyeler ile yaptığımız icraatları kıyasladığımızda Türk belediyelerinin ne kadar dinamik olduğunu görüyoruz. Bütçesi ve kurumsal yapısı ile Türkiye'nin en güçlü belediyesiyiz. Klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında kente değer katan çalışmalara imza atıyoruz. Ciddi projeler, iki dönemde ortaya çıkıyor. Şuan Osmangazi Meydanı için çalışmalar yürütüyoruz. 2009 yılında kamulaştırmalara başladık. İki dönemde kamulaştırmaları tamamladık ve inşallah üçüncü dönemde temelini atacağız. Osmangazi Meydanı, Fetih Müzesi'nin 10 katı etki yapacaktır. Çünkü bu projeyi biz her kesimden insanın fikrini sorarak hazırladık. Meydanın altında 2000 araçlık otopark inşa ederek bölgedeki trafik sıkıntısına da son vereceğiz. Yeni dönem de Hisar'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hisar İçi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla 1326 yılında fethedilen Bursa'yı ortaya çıkartıyoruz. Tabii bunları yapabilmemiz için halkımızın onayı gerekiyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra da vatandaşlarımızın desteği ile çok daha büyük ve başarılı işlere imza atacağız. Bunu da hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Dündar, konuşmasının ardından Bursa Gaziantepliler Derneği üyelerine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.

Kaynak: İHA