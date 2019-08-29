Dündar’dan işyeri yanan esnafa ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihî çarşı ve hanlar bölgesinde meydana gelen yangında işyeri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tarihi çarşıda önceki gün meydana gelen yangında Cüneyt Altıkardeşler'e ait manifatura mağazasının çatı katı alevler içinde kaldı.

İtfaiye ekipleri ve çarşı esnafının müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Maddî hasarın oluştuğu mağaza, Osmangazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yangında zarar gören mağazayı ziyaret etti. Dündar, işyeri sahibi Cüneyt Altıkardeşler ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Dündar, ayrıca ocak bölümünde yangın meydana gelen Atatürk Caddesi'ndeki meşhur kebapçıyı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: İHA