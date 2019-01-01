Dündar’dan yeni yılın ilk bebeğine hediye

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2019 yılını vatandaşlarla ve güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı. Dündar, 2018 yılının son bebeği ile 2019 yılının ilk bebeğine de altın taktı.

Başkan Dündar, yılın son gününde yatsı namazını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Şehreküstü Camii'nde kıldı. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Dündar, burada sokak müzisyenlerinin çaldığı "Dombra" marşını dinledi.

Özel Hayat Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve tedavi gören hastaların yeni yılını kutlayan Başkan Dündar, tüm hastalara acil şifalar diledi. Hastanedeki yenidoğan bölümünü de ziyaret eden Dündar, 2018 yılının son saatlerinde dünyaya gelen Pınar Öztürk ve 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen Filistinli Ibesh ailesinin Salma ismini verdikleri bebeklerine altın hediye ederek sağlıklı ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu.

Yeni yılın ilk dakikalarında güvenlik güçlerini de unutmayan Başkan Mustafa Dündar, Uludağ Yolu üzerindeki Jandarma Asayiş Noktası'nda görev yapan jandarma ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikram etti. Başkan Dündar, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt ile birlikte tüm güvenlik güçlerine zorlu görevlerinde başarılar diledi.

Yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Dündar, "Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Biz de yeni yılı vatandaşlarımızla birlikte karşıladık. Yeni doğan yavrularımıza rabbimden hayırlı ömürler dilerim. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ da yılbaşında yoğunluğun yaşandığı bölgelerden. Bu bölgede biz de belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Yollarda tuzlama çalışmaları yaptık. Uludağ yolunda görev yapan jandarma ekiplerimize görevlerinde başarılar diledik. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisine kavuşabilmesi için hep birlikte görev yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA