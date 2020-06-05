Dündar’dan yerli ve milli sebze fidesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla vatandaşlara Osmangazi Belediyesi'nce organik olarak yetiştirilen sebze fidelerinden dağıttı.

Yarınlara daha yeşil bir Osmangazi bırakmak adına yürüttüğü çalışmalarla ilçeye on binlerce metrekare yeşil alan kazandıran Osmangazi Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir faaliyet gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşları yerli ve millî gıdaya teşvik etmek adına, vatandaşlara sebze fidesi dağıttı. Osmangazi Belediyesi'nin "Doğada Olan, Doğal Olan Her Şey Burada" sloganıyla hayata geçirdiği Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yetiştirilen ata tohumlarından çıkan domates, biber ve patlıcan fidelerini Başkan Dündar, Muradiye Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK Üyesi Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte vatandaşlara dağıttı. Organik yetiştirilen domates, biber ve patlıcan fidelerini alan vatandaşlar, Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Başkan Dündar, bütün vatandaşların 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak, vatandaşlardan doğaya ve çevreye karşı hassas davranmalarını isteyerek, "Önemli olan ekolojik sisteme uygun bir hayatı geliştirmek. Osmangazi Belediyesi olarak Ekolojik Yaşam Merkezi'ni kurarak yerli ve millî tohumlar üretiyoruz. Domates, biber ve patlıcan tohumları ürettik. Dağıttığımız domates fideleri, kendimin bizzat domateslerden ayırdığım çekirdeklerden üretilen fideler. Kendi ürettiğimiz tohumlardan çıkan fideleri balkonlarımızda, saksılarımızda yetiştiriyoruz. Bu koronavirüs salgını vesîlesiyle de artık özümüze dönüyoruz. İnşallah artık kendi kültürümüzü hayat tarzı hâline getireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA