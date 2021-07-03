Dünya afetlerin pençesinde! Güney Pasifik'te deprem paniği! Fiji 6,1 ile sallandıTren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi3 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?SON DAKİKA | Irak'ta elektrik santrallerine saldırı! Ölü ve yaralılar varÜlke alevlere teslim oldu! Kabus gibi: 130'dan fazla orman yangını çıktıİnanmak güç ama gerçek! Apartman bahçesinde şoke eden olay | 8 bin 500 yıllık 11 insan iskeleti bulunduSevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!EURO 2020 çeyrek final: İngiltere- Ukrayna maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiEURO 2020 çeyrek final: Çekya- Danimarka maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izleBir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepal'de ölü sayısı yükseliyor
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Dünya afetlerin pençesinde! Güney Pasifik'te deprem paniği! Fiji 6,1 ile sallandı

Pasifik okyanusunun güneyinde bulunan Fiji Adaları Cumhuriyeti'nde deprem paniği yaşandı. 6,1 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara neden olurken, tsunami endişesi tedirginliğin daha da arttı.

Dünya afetlerin pençesinde! Güney Pasifik'te deprem paniği! Fiji 6,1 ile sallandı

Kavurucu sıcaklık, seller, orman yangınları ve depremler... Dünya doğal afetlerle boğuşuyor. Mavi suları ile cenneti andıran ülkede panik dolu anlar yaşandı.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 20.14'de Fiji'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı hissedildiğini açıkladı. Yerin 605 kilometre altında kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya afetlerin pençesinde! Güney Pasifikte deprem paniği! Fiji 6,1 ile sallandı

AFAD SON DEPREMLER 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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