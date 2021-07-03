Dünya afetlerin pençesinde! Güney Pasifik'te deprem paniği! Fiji 6,1 ile sallandı

Kavurucu sıcaklık, seller, orman yangınları ve depremler... Dünya doğal afetlerle boğuşuyor. Mavi suları ile cenneti andıran ülkede panik dolu anlar yaşandı.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 20.14'de Fiji'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı hissedildiğini açıkladı. Yerin 605 kilometre altında kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AFAD SON DEPREMLER 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız