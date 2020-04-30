Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Gugler İstanbul’a geliyor

CNR Food İstanbul Fuarı, bu yıl onur konuğu olarak dünyaca ünlü şef Thomas A. Gugler'i ağırlayacak. Dünya genelinde 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas A. Gugler, 2-5 Eylül'de düzenlenecek fuarda "Global Trendler ve Sürdürülebilirlik" başlıklı bir sunum yapacak.

CNR'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü şef, paylaşımında 35 yıllık kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik açıklama yapacak.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanlığı göreviyle 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden ünlü şef, fuarda yapacağı "Global Trendler ve Sürdürülebilirlik" başlıklı sunumunda aşçılık mesleğindeki kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşacak.

35 yılık kariyer yolculuğuna 178 uluslararası ödül sığdıran Thomas A. Gugler, beş yıldızlı oteller ve gurme restoranlardan hastanelere, havayollarından üniversitelere kadar gıdanın var olduğu hemen her alanda görev aldı. 9 dili akıcı bir şekilde konuşabilen ünlü şef, dünyada "Milyonlarca Şefi Yöneten Adam" olarak biliniyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA