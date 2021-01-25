Kemal Gözegir kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne? Soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Kemal Gözegir kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

KEMAL GÖZEGİR KİMDİR?

Londra Üniversitesi Royal Holloway Koleji mezunu olan Gözegir editördür.

Vodafone Red ile Dünya Avucunuzda adlı seyahat programının ikinci sezonunda yer alan altı bölümün dördünün program editörlüğünü yaptım.

Gözegir, National Geographic Türkiye'de 2 yıl Yardımcı Editör olarak görev almıştır.

KEMAL GÖZEGİR INSTAGRAM ADRESİ NE?

Kemal Gözegir'in resmi instagram hesabına "@kemalgozegir" kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.

DÜNYA AVUCUNUZDA SUNUCULARI

Dünya Avucunuzda programının sunucuları: Burcu Esmersoy, Sezgin Yılmaz ve Kemal Gözegir

DÜNYA AVUCUNUZDA!

Programda yıl boyunca National Geographic Traveler Dergisi’nin desteğiyle belirlenen ilgi çekici seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkılacak ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri FOX izleyicisiyle paylaşılacak. İzleyicilerin bu bölgelere özel lezzetlerin nerelerde tadılabileceğini öğreneceği, şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler edinebileceği programda, herkesin tatilini daha keyifli hale getirecek çok özel tüyolar verilecek.