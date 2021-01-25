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Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Sezgin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Fox TV ekranlarında Dünya Avucunuzda programında Burcu Esmersoy'a eşlik etmiş olan Sezgin Yılmaz'ın hayatı programın tekrar bölümlerinin yayınlanması ile birlikte merak konusu oldu. Peki Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Sezgin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Sezgin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Sezgin Yılmaz kimdir? Soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün FOX Türkiye'de saat 13.00'te yayınlanan Dünya Avucunuzda programını güzel sunucu Burcu Esmersoy ve iki kişi daha birlikte sunuyor. Peki Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Sezgin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Sezgin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

DÜNYA AVUCUNUZDA SEZGİN YILMAZ KİMDİR?

 1983 yılında İstanbul'da doğan Sezgin Yılmaz görsel tasarım mezunudur. Okulun ardından askerlik görevini yerini getiren Yılmaz, babasının yanında çalışmaya başladı.

Dünya Avucunuzda sunucuları kimdir? Sezgin Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Instagram fenomeni olan Sezgin Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflar paylaşıyor. Şu anda 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

DÜNYA AVUCUNUZDA SEZGİN INSTAGRAM ADRESİ

İnstagramı aktif şekilde kullanan Sezgin Yılmaz'ın resmi instagram hesabına "@sezyilmaz" kullanıcı adından ulaşabilirsiniz.

DÜNYA AVUCUNUZDA SUNUCULARI

Dünya Avucunuzda programının sunucuları: Burcu Esmersoy, Sezgin Yılmaz ve Kemal Gözegir

 

DÜNYA AVUCUNUZDA!

Programda yıl boyunca National Geographic Traveler Dergisi’nin desteğiyle belirlenen ilgi çekici seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkılacak ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri FOX izleyicisiyle paylaşılacak. İzleyicilerin bu bölgelere özel lezzetlerin nerelerde tadılabileceğini öğreneceği, şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler edinebileceği programda, herkesin tatilini daha keyifli hale getirecek çok özel tüyolar verilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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