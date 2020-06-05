Dünya ayağa kalktı! Hamile fil canice öldürüldü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde içine maytap gizlenmiş meyve yediği tahmin edilen hamile bir filin ölümü ülkede büyük üzüntü yarattı.

HAYVANIN AĞZINDA PATLADI

Yerel bir yetkili Ashique Ali, filin 23 Mayıs tarihinde nehirde yaralı bir şekilde bulunduktan dört gün sonra öldüğünü söyledi. Filin ağzında patlama kaynaklı yaraların olduğunu, şu ana kadar tam olarak patlayıcı türünü tespit edemediklerini ama bir aylık filin içine kestane fişeği doldurulan bir meyveyi yemesi sonucu patlayıcının ağzında patlayıp yaralanmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Olayın araştırıldığını söyleyen Vahşi Yaşam Koruma Şefi Surendra Kumar, vahşi yaşamın yakınında yaşayan insanların yaban domuzlarını uzak tutmak için etrafa içi kestane fişekleri ile dolu ananas ve diğer tür tatlı meyveler bıraktıklarını, filin ağzında patlamasına sebep olan bu meyvelerden yemiş olma ihtimali üzerinde çalıştıklarını söyledi.