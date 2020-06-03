Dünya ayağa kalktı! Ünlü isimlerden George Floyd tepkisi

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te siyahi George Floyd, polis tarafından gözaltına altına alınırken boğazına basılması sonucu hayatını kaybetti.Tüm dünyada büyük yankı uyandıran acı olaya tepkiler devam ediyor. Olayla ilgili bir çok ünlü isimde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu ırkçı davranışa tepkilerini gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya karşı , ırkçılığa karşı kullanılan "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganıyla isyan etti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN GEORGE FLOYD TEPKİSİ

Yılmaz Erdoğan, Gonca Vuslateri, Kenan Doğulu, Berrak Tüzünataç, Belçim Bilgin, Beren Saat, Songül Öden, Mine Tugay, Aras Bulut İynemli, Müge Boz, Tarkan, Hazal Kaya, Sertab Erener ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler ABD'de yaşanan George Floyd olayı ile ilgili tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ırkçılık karşıtı paylaşımlarla gösterdiler.

NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK

"İçinde yaşayan herkes için daha iyi bir dünya yaratmak sizin elinizde." Nelson Mandela...

SEDA SAYAN

"Irkçılık; ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır." Malcolm X...

DOĞA RUTKAY KAMAL

Irkçılığa hayır!

YAĞMUR TANRISEVSİN

BELÇİM BİLGİN

"Adaletsizlik karşısında tarafsız kalıyorsanız, zalimin tarafını seçmişsiniz demektir" Desmond Tutu...

VİLDAN ATASEVER

"Hepimiz aynı renk kanıyoruz."

SERTAB ERENER

Ben birinin beyazı, sen birinin siyahı... Bu dünya hiç kimseye kalmayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD'yi ölümüyle ayağa kaldıran George Floyd için tepkiler devam ediyor. ABD’nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs akşamı George Floyd isimli 46 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi dünyanın gündemine oturdu.

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te siyah Amerikalı George Floyd, polis tarafından gözaltına altına alınırken boğazına basılması sonucu hayatını kaybetti. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, George Floyd Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu.

Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin önce üç polisle birlikte görevden alındı, Cuma günü de tutuklanıp Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı.

GEORGE FLOYD KİMDİR?

Lise çağlarında Houston'da yaşarken Yates Lisesi'nde Amerikan futbolu oynamış, lise takımı 1992 yılında Texas şampiyonasında ikinci olmuştu.



Hayatının inişe geçtiği en kötü anlardan biri ise 2007 yılında hırsızlıktan tutuklanıp 5 yıl hapis yatmasıydı.

Fakat 25 Mayıs günü 46 yaşında Minneapolis'te yaşama veda eden Floyd genel olarak sıradan bir Amerikalı gibi yaşamıştı.