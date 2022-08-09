Dünya Bankası açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya dev yardım!

Dünya Bankası, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna hükümetinin acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmayı amaçlayan Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları (PACE) Projesi dahilinde Ukrayna için ABD tarafından hibe edilen 4,5 milyar dolarlık ek finansman sağlandığını açıkladı.

DÜNYA BANKASI EK FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, "Ek finansman, hükümetin ulusal ve bölgesel düzeylerde temel işlevleri yerine getirmesi için idari ve hizmet sunum kapasitesinin sürdürülmesine katkıda bulunacaktır. Proje, özellikle Ukrayna hükümetine savaşın sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmede ülke vatandaşlarının refahı için gerekli olan sosyal ödemeleri, sağlık hizmetlerini ve emekli maaşlarını karşılamada yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.

"CÖMERT BAĞIŞLARI İÇİN MİNNETTARIZ"

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, “Ukrayna'nın yaşam koşullarının ve yoksulluğun daha da kötüleşmesini önlemek için sağlık, eğitim ve sosyal koruma da dahil olmak üzere devlet hizmetlerine ihtiyacı var. ABD'ye ve ortaklarımıza hızlı destek mekanizmalarımız aracılığıyla sürekli destekleri ve Ukrayna halkını büyük ölçüde destekleyecek cömert bağışları için minnettarız" diye konuştu.

"ABD, UKRAYNA HALKINI DESTEKLEMEYE KARARLIDIR"

USAID tarafından yapılan açıklamada ise, ABD'nin Ukrayna hükümetine ek 4,5 milyar dolar sağlaması ile Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya sağlanan bütçe desteğini toplamda 8,5 milyar dolara çıkaracağı belirtildi. USAID ayrıca, "ABD, Rusya'nın sebepsiz ve haksız savaşının ardından Ukrayna'yı ve halkını desteklemeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.