Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık finansman desteği

Dünya Bankası'nın açıklamasına göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye'nin Covid-19 müdahalelerine etkisi için onayladığı 500 milyon dolarlık ek finansmana bankanın Covid-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programı kapsamında onayladığı 100 milyon dolarlık krediyi tamamlayıcı etkiye sahip bulunuyor.

Yapılan bu desteğe ek, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan 250 milyon dolarlık eş finansman sağlanacak. Bu proje ile şu an ve ileride satın alınacak olan aşıların maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunulacak.

COVİD-19 KARŞI BAŞARILI VE KAPSAYICI MÜDAHALE

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame,Covid-19 aşılarının Türkiye tarafından hızlı bir şekilde uygulandığını ve Türkiye'nin Covid-19'a müdahale kapsamında kapsayıcı ve başarılı bir program yürütüldüğünü belirtti. Kouame, "Dünya Bankası, bu projeyle Türkiye'deki hayatların kurtarılmasına katkıda bulunmaktan çok mutlu" dedi.

KİLİT REFORMLAR GÜÇLENDİRİLECEK

Projenin Görev Ekibi Lideri Nadwa Rafeh, projenin salgın dönemi boyunca olumsuz etkilenmiş reformlar ve aktiviteler konusunda finansal kapasitelerine odaklanmasına izin verileceğini belirterek "Hükümet, sağlıklı yaşam merkezleri ağı aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların vaka yönetiminin güçlendirilmesi ve halk sağlığı tehditlerine ve acil durumlara karşı hazırlığın iyileştirilmesi gibi devam etmekte olan kilit reform faaliyetlerini güçlendirebilecek." şeklinde konuştu.

Yapılan bu proje, 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 10,5 yıl vadeli bir Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracıyla finanse ediliyor.