Türk sporunun 118 yıllık çınarı Beşiktaş'ın taraftarları kuruluş yılı olan 1903'ün 19 Mart'a denk gelmesi nedeniyle bugünü Dünya Beşiktaşlılar günü kabul ederek kutlamalar yapıyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle etkinlik yapılamazken taraftarlar da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş sevgilerini dile getiriyor. Bu kapsamda Dünya Beşiktaşlılar günü sözleri, mesajları 2021, Süleyman Seba Beşiktaş sözleri başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

DÜNYA BEŞİKTAŞLILAR GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI 2021

Dünya Beşiktaşlılar Gününe ilişkin en güzel sözler ve mesajları haberimizde bulabilirsiniz. İşte o sözler:

- Neden mi Beşiktaş? Çünkü; Siyah Beyaz başlamıştı her şey… Fotoğraflar Siyah Beyazdı.. Yazlık sinemalar Siyah Beyazdı...

Varsın babadan kalmasın villa, olmasın para ya da araba… Üzülme baba, sen Beşiktaşlı yaptın ya o yeter bana…

- Cehennem donana kadar Beşiktaşlıyız.

-Ne kükremiş aslanlar nede aşağıda ötüp duran kanarya en süperi yükseklerde çan kartaldır.

- Övünmekte çok haklıyız çünkü BEŞİKTAŞ‘lıyız!

-Öyle bir sevda ki tarif edilmez, kalplere yazmışız, inan hiç silinmez!

-Bazen hüzün, bazen kader senin sevgin bir ömre bedel. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

-1903’de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!

SÜLEYMAN SEBA BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın Beşiktaş ile ilgili söylediği efsane sözleri şunlardır:

- Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın.

-Çok üzüntülerimiz oldu hepsini yuttuk, oturduk. Beşiktaş’ı üzmesinler.

- Beşiktaş sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Zor dönemlerde sadece taraftarın desteği yetmez, yöneticilerimizin de fedakar taraftarımızın bu desteğine uygun davranışlar içinde olmaları gerekir.

- Futbol sadece şampiyonluklara sevinmek değildir. Bunu belli değerlere sahip çıkarak yaşamaktır. Biz, ‘şerefli ikincilikler’ de yaşadık. Toplum bunları şimdi anlıyor. O zaman bunlara gülenler vardı. Şimdi ben hepsini hayretle izliyorum. Zamanın haktan yana olduğunu görmek en büyük sevincimdir.

- Beşiktaşlılık etik değerlerini sahiplenmeden, hiçbir başarının kalıcı olacağına inanmıyorum

-Şerefli ikincilikler, şerefsiz şampiyonluklardan önemlidir. 10 “Başkanlığım döneminde Beşiktaş’ın zevkle hamallığını yaptım. Evet, son dönemlerde üzüldüm. Ama hayatımın en zevkli anlarını Beşiktaş’ta yaşadım.