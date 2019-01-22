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Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti (2)

Pala Mevlüt adıyla tanınan Türkiye Bıyık Kıralı Mehmet Durdu Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, Serintepe Mahallesi'ndeki Yayla...

Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Pala Mevlüt adıyla tanınan Türkiye Bıyık Kıralı Mehmet Durdu Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, Serintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'ne getirildi. Doğan, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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