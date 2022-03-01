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  3. Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. günü. Saldırılar hız kesmeden devam ediyor. İki ülke dün müzakere için bir araya gelmiş ancak sonuç çıkmamıştı. 2. tur için ise gün belirlenecekti. Beklenen karar ise bugün geldi. Rus kaynakları ikinci görüşmenin yarın gerçekleştirileceğini aktardı.

Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

Rus ordusunun Ukrayna'ya girişindeki çatışmalarda 6. güne girdik. Dün Ukrayna ve Rusya tarafları Belarus sınırında bir araya gelmiş fakat gerçekleşen müzakerelerde bir sonuç alınamamıştı.

2. tur için tekrar bir araya gelmeye karar veren tarafların bir sonraki görüşmesinin Belarus-Polonya sınırında gerçekleşeceği netleşmişti.

Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

İKİNCİ GÖRÜŞME YARIN OLACAK

Rusya basını, taraflar arasındaki müzakerelerin ikinci turunun yarın yani 2 Mart Çarşamba günü gerçekleşeceğini aktardı.

Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

UKRAYNA RUSLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

Müzakereden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

KREMLİN: "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK" 

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

PUTİN, MACRON'A İSTEKLERİNİ AKTARDI

Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna ile barışmak için 3 şartını ileten Putin, Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olarak sıralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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