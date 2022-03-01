Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!

Rus ordusunun Ukrayna'ya girişindeki çatışmalarda 6. güne girdik. Dün Ukrayna ve Rusya tarafları Belarus sınırında bir araya gelmiş fakat gerçekleşen müzakerelerde bir sonuç alınamamıştı.

2. tur için tekrar bir araya gelmeye karar veren tarafların bir sonraki görüşmesinin Belarus-Polonya sınırında gerçekleşeceği netleşmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME YARIN OLACAK

Rusya basını, taraflar arasındaki müzakerelerin ikinci turunun yarın yani 2 Mart Çarşamba günü gerçekleşeceğini aktardı.

UKRAYNA RUSLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

Müzakereden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

KREMLİN: "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK"

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

PUTİN, MACRON'A İSTEKLERİNİ AKTARDI

Öte yandan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna ile barışmak için 3 şartını ileten Putin, Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olarak sıralandı.