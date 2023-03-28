Dünya bunu konuşuyor! İtalya'da bir kadın iki erkekle birden evlendi!

İtalya'da bir gelinlik giymiş ve iki erkekle birden evlendiği görüntüler sosyal medyayı birbirine kattı. Genç kadın iki erkekle birden evlenip ardından birbirlerine sarıldıkları görüntüleri görenler gözlerine inanamadı. Bir kadının iki erkekle birlikte evlenmesine ise birçok insan karşı çıkarken yaşananları kınadı.

OLAY ÇOK GEÇMEDEN ANLAŞILDI

Kadının iki erkek ile evlendiği video sosyal medya da gerçek sanılıp tepkiye neden olurken gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Video'nun çekilmesinin asıl amacı Valley Latini'nin 5 ay önce çıkardığı "Illicit" isimli klibi için çekildiği öğrenildi. Klipte oynayan erkeklerin ise model olduğu öğrenildi.