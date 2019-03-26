Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısım Grand İstanbul LeventTarih: 26 MartSaat: 09:00CDP İklim Değişikliği KonferansıYer: Zorlu PSM Meydan FuayeTarih:...
Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı
m Grand İstanbul Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09:00
CDP İklim Değişikliği Konferansı
Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye
Tarih: 27 Mart
Saat: 13:30
6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"
Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas
Tarih: 28 Mart
Saat: 17:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
Cemre Çarşısı Açılışı
Yer: Ataşehir Grand Sheraton Hotel
Tarih: 29 Mart
Saat: 10:00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00
Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18:30
IoT EurAsia Zirvesi'nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00
İşveren Markası Zirvesi
m Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08:30
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.