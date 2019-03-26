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Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısım Grand İstanbul LeventTarih: 26 MartSaat: 09:00CDP İklim Değişikliği KonferansıYer: Zorlu PSM Meydan FuayeTarih:...

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı

m Grand İstanbul Levent

Tarih: 26 Mart

Saat: 09:00

CDP İklim Değişikliği Konferansı

Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye

Tarih: 27 Mart

Saat: 13:30

6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas

Tarih: 28 Mart

Saat: 17:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

Cemre Çarşısı Açılışı

Yer: Ataşehir Grand Sheraton Hotel

Tarih: 29 Mart

Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18:00

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18:30

IoT EurAsia Zirvesi'nde

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10:00

İşveren Markası Zirvesi

m Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08:30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09:30

WpFest

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10:00

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