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Dünya devi Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde!

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, etkileyici performansıyla taliplerini arttırıyor.

Dünya devi Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde!

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, son dönemdeki yükselen formu ile taliplerini arttırıyor. Milan ile bir yandan sözleşme görüşmelerine başlayan Çalhanoğlu, takımıyla henüz yeni sözleşme imzalamış değil. Pandemi dönemiyle başlayan yükselişini devam ettiren Hakan Çalhanoğlu'ya, bir başka İtalyan devi Juventus kancayı taktı. Takımıyla henüz yeni sözleşme yapmayan yıldız oyuncunun 2021 yazında sözleşmesi sonlanıyor. 

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Çalhanoğlu, Milan ile anlaşma sağlayamazsa Torino ekibi Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca toplamda 391 maça çıktı. Hakan, bu 391 maçta 89 ve 92 asistle oynadı. Ayrıca bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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