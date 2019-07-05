Juventus resmi web sitesi üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı belirtildi.

MERİH DEMİRAL, RESMEN JUVENTUS'TA

İtalyan devi, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu.