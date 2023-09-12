“Dünya Didim’i Seviyor” festivali renkli görüntülere sahne oldu

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla Didim Kent Konseyi öncülüğünde, Dünya Didim'i Seviyor festivali ikinci kez gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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“Dünya Didim’i Seviyor” festivali renkli görüntülere sahne oldu

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla Didim Kent Konseyi öncülüğünde, Dünya Didim'i Seviyor festivali ikinci kez gerçekleştirildi.

8-9 Eylül tarihlerinde Didim'de binlerce yıllık Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilen, İlçede yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının, stant açarak ülkelerinin yemeklerini ve kültürlerini tanıttığı festival birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde Atatürk Bulvarı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Protokolü, yerli ve yabancı vatandaşlar katıldı. Yerli ve yabancı vatandaşların yöresel kıyafetleri ile katıldığı, bando takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Apollon Tapınağı'nda son buldu.

Kortejin ardından etkinliklere geçilirken festivalde, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından, yabancı uyruklu iki çocuk etkinlikte İstiklal Marşı okuyup, Dünya'ya Barış mesajı iletti.

Festival'de Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları ve beraberindekiler ile birlikte 75 farklı ülke vatandaşları tarafından açılan stantları ziyaret etti.

“Dünya Didim’i Seviyor” festivali renkli görüntülere sahne oldu

“Dünya Didim’i Seviyor” festivali renkli görüntülere sahne oldu

“Dünya Didim’i Seviyor” festivali renkli görüntülere sahne oldu

“Dünya Didim’i Seviyor” festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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