Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında Konya’ya 2 ödül

Konya Bilim Merkezi'nin Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında derece alarak Çin'de düzenlenen Dünya Eğitim Robotları Yarışmasına katılan Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ilk gün yarışlarında ilkokullar arasında dünya üçüncüsü olurken; Bilgehane Takımı iki günlük yarışmaların ardından En İyi Takım ödülünü aldı.

Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasında birinci ve üçüncü olarak Türkiye'yi Çin'de düzenlenen Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında (WER) temsil eden Karatay İzzet Bezirci İlkokulu Robotik Kodlama Takımı ile Bilgehane Robotik Kodlama Takımı Konya'nın ve Türkiye'nin gururu oldu. Çin'in Şangay şehrinde yaklaşık 60 ülkeden 10 bin öğrencinin katıldığı Dünya Eğitim Robotları Yarışmasının ilk gün yarışlarında, Karatay İzzet Bezirci İlkokulu Robotik Kodlama Takımı ilkokul kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Büyükşehir Belediyesi Bilgehane Robotik Kodlama Takımı da iki gün süren yarışlar sonucunda "En İyi Takım" ödülünü almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her iki takımı da tebrik ederek başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Öğrencilerin yurtdışında bir yarışmaya katılarak büyük bir medeni cesaret gösterdiğini kaydeden Başkan Altay, elde ettikleri derecelerin son derece önemli olduğunu ve gelecek adına umut verdiğini dile getirdi. Altay, öğrencilerin aileleri ile yetişmelerinde emeği geçen öğretmenlerine de teşekkür etti.

Kaynak: İHA