Dünya Ekonomik Forumu'ndan iş dünyası için Kovid Eylem Platformu

BERLİN (AA) - Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özel sektöre destek kapsamında Kovid Eylem Platformu kurulduğunu duyurdu.

WEF'den yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadelenin dünya çapında ne kadar zor olduğunun ortaya çıktığı belirtilerek, virüse karşı mücadelede hükümet ve şirketlerin bazen zıt yönlerde yol aldığı kaydedildi.

İş dünyasının, Kovid-19'a karşı mücadelede daha fazlasını yapmak istediği ancak yardımlarının ne olacağını veya nereye sunulacağını bilmediği belirtilen açıklamada, "Bu acil duruma yanıt olarak, WEF, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ortak şekilde Kovid Eylem Platformu'nu kurdu." denildi.

Açıklamada, platformun, Kovid-19'a karşı küresel halk sağlığı için özel sektör desteğini kolaylaştırmayı amaçladığı, aynı zamanda şirketlerin koronavirüs konusunda tedarik zinciri çözümlerini veya finansal yardımlarını sunmaları için bir değişim yeri olacağı vurgulandı.

Platformun üç önceliğe odaklanacağı belirtilen açıklamada, bu önceliklerin "kolektif eylem için küresel iş topluluğunu harekete geçirmek", "insanların geçim kaynaklarını korumak ve iş sürekliliğini kolaylaştırmak" ve "Kovid-19 ile mücadele için iş birliği ve iş desteğini harekete geçirmek" olduğu bildirildi.





- "Küresel olarak türünün ilk girişimi"





Açıklamada, platformun, dünyanın dört bir yanından 200'den fazla şirket lideriyle yapılan bir WEF konferans bağlantısından sonra tasarlandığı ve WHO tarafından desteklendiği, küresel olarak türünün ilk girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, “Kovid-19, tek bir paydaşın üstesinden gelemeyeceği acil sağlık durumlarına ve ekonomik aksaklıklara neden oluyor. Buna en iyi ve tek cevabımız ortak tutum olmalı. Kovid Eylem Platformu, misyonumuzun merkezinde bulunmakta. Bu misyonumuzu başarmak için tüm üyelerimize, ortaklarımıza, topluluklarımıza ve yeteneklerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA