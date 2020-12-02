Dünya Engelliler Günü mesajları | Dünya Engelliler Günü sözleri resimli

Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarına ve sorunlarına farkındalık oluşturmak adına bu özel günde sizler için paylaşılabilecek etkileyici sözleri bir araya getirdik. Dilerseniz anlamlı sözlerin yer aldığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajlarını, sözlerini resimli olarak paylaşabilirsiniz.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ

Asıl engelliler, karşılarını çıkan engelleri geçemeyenlerdir.

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

Engelli olmak suç değildir.

Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.

Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.

Engelli ne demek sende öğren, yürümek ne demek engelliden öğren.

En büyük engel, engellenmektir.

Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.

Hiçbir engel Allah'a kul olmamıza engel değildir.

Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

Engelliler fark edilmeyi bekler.

Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

Karanlığa bürüneceğine bir ışık da sen yak!...

Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin.

Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

Özel Eğitim Pozitif Ayrımcılık Gerektirir.

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.

Engelli olmak kusur değildir.

Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

Engelliler fark edilmeyi bekler.

Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.

Engelliye acımak, ona yardım etmek suç değil; ama toplumların onları bünyesinden ayırması, kenara itmesi suçtur.

Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır.

Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

Engelsiz bir yaşam için engellilere engel olmayın.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

ngellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

Engel değil destek olun.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

En büyük engel sevgisizliktir.

Unutmayın ki; Her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır.

Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yoktur!

Engelli olmak suç değildir.

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.