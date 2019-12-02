Dünya Engelliler Günü ne zaman? 3 Aralık Engelliler Günü mesajları, sözleri, şiirleri

Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü mesajları, şiirleri ve sözleri nelerdir? Engelliler Haftası ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle¬nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde kutlanıyor.

Engelliler Haftası boyunca; engellilerin toplumsal yaşamdaki sorunları ve bunlara karşı farkındalık oluşturulması ve taleplerin çözümünün sağlanması amaçlanıyor.

Ülkemizde, Engelliler Haftası boyunca, okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­niyor. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu, haftanın değerlendirilmesi için program hazırlamıştır.

Uyulması kararlaştırılan programa göre;

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı,

11 Mayıs Görmeyenler günü,

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü,

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü,

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü,

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü,

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış etkinlikleri düzenleniyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI NELERDİR?

– Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

– Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

– Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

– Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

– Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

– Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

– Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

– Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

– Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

– Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

– Asıl engel cehalettir.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SLOGANLARI NELERDİR?

– Engelli birey olmak bir suç değildir.

– Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

– Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

– Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

– Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

– Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

– Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

– Engelli bireyi eğitimsiz, ilgisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

– Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

– Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

– Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

– Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.

ENGELLİLER HAFTASI ŞİİRLERİ NELERDİR?

Üç Aralık Engelliler Günü

Yarınlardan güven içinde olan var mı?

Kim diyebilir ki yarın benim elimde,

Bu gün ne ve nasıl isem yarında aynı,

Eğer engelli değiller ise beyinde.

Kim demiş bedensel engeller için özür,

Bilmeli ki özür onun kendi beyninde,

En kısa zamanda dilemelidir özür,

Yarın engel kim bilir kimin önünde.

Bir uzvun eksik olması kusur değildir,

Kusur, asıl onları anlamayanlarda,

Bilse ki kendisi engelli adayıdır,

Bilinmez kimler ne olacak yarınlarda.

Düşünmüyoruz, empati de yapmıyoruz,

Onları anlamaktan oldukça uzağız,

Onların durumlarını anlamıyoruz,

Makul anlayıştan yoksun, çorak toprağız.

Her kesin yapabileceği bir şey vardır,

Onları da bizim gibi bilmemiz gerek,

Hayatın dışına itmek asıl zarardır.

Olması gereken, onları kabullenmek

NE MUTLU BANA ÖZÜRLÜYÜM!

Ne mutlu bana özürlüyüm,

Hayata umutla, azimle bakıyorum.

Ne mutlu bana özürlüyüm,

Yapacaklarım sınırlı ama ufkum geniş.

Ne mutlu bana özürlüyüm,

Bir hedefim var ve o hedef için yaşıyorum.

Ne mutlu bana özürlüyüm,

İstediğim her işi yapabiliyorum.

Ne mutlu bana özürlüyüm,

Üzülmeden yaşıyorum.

Kim bilir belki de buna mecburum.

Ne mutlu bana özürlüyüm

Düşünmüyorum artık beni dışlarlar diye.

Ne mutlu bana özürlüyüm,

Yardım almadan yaşıyorum

ÖZÜRLÜLER ALEMİ

Kör olanlar,

Yüreğiyle, elleriyle görür.

Siz hiç dalga geçmeyin,

Sizin de başınız gelir.

Duyma özürlü olanlar,

Yüreğiyle duyarlar.

Siz hiç dalga geçmeyin,

Sizin de başınız gelir.

Dalga geçmek kötü bir şeydir,

Siz hiç dalga geçmeyin.

Sizin de başınıza gelir

Özürlülere yardım edin.

Engelliler Haftası

Gücünüz yerindeyse,

Sağlıklıysa başınız,

Bir engelli görürseniz,

Sevgiyle yaklaşınız.

İnan kimse istemez,

Eksik olsun bir yeri.

Sağlamsan yavrum şükret,

Değerlendir günleri.

Engelli kardeşlerim,

Asla üzülmeyiniz.

Hayat herkese güzel,

Bizlerde sizinleyiz.

Sen Özürlü Olsaydın

Kader sana ansızın indirseydi tokadı

Ömrünün baharında sararıp ta solsaydın

Bir anda uçup gitse dizlerinin takatı

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Tanrım sana bu güzel elleri vermeseydi

Masmavi gökyüzünü gözlerin görmeseydi

Dünyada olanlara aklın hiç ermeseydi

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Candan sevdiğin biri bu hale düşse idi

Belki sana bir ibret belki bir hisse idi

Felek sana müebbet bir ceza kesse idi

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Kutsaldır özürlüye vereceğin her emek

Ona nasılsın deyip yüzüne gülümsemek

İnsana yakışır mı ondan bana ne demek

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Neden hor görüyorsun tanrı verdiği canı

Belki onunda vardır senden üstün bir yanı

Asla dilemem ama Allah korusun hani

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Gelin bu insanlara artık sahip çıkalım

Çevresine örülmüş duvarları yıkalım

Vicdanına danışıp bir hesap yap bakalım

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Engellileri sevmeliyiz

Engellileri sevmeliyiz

Onlar sevilmeyi istiyorlar

İlgi saygı istiyorlar

Onların hakkı var sevilmeyi övülmeyi



Ama insanlar öyle değil ki

Hor görmesinler hakir görmeyecekler

Bu onların sevgi değil sadece üzüntü

Onların da istediği bu sevilmeyi

İnsanlar gibi çocuklar gibi

Bizler engellilere ilgi göstermeliyiz sahip çıkmalıyız

Sevmeli saymalı onları

Biz de bir gün engelli olabiliriz unutmayalım

Bizlerde engellilerin yardımına koşmalıyız

Keşke insanlar bu kadar sevgi saygılı

Hoşgörülü olsalar ne güzel olurdu

Engellileri sevmeliyiz

ENGELLİLİK NEDİR?

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

ENGELLİLERE NASIL DAVRANILMALIDIR?

Onların bizlerden bir farkı yoktur. Bütün insanlara nazik, ılımlı, saygı çerçevesinde ve sevecen davranmalıyız. Ancak onlara diğer insanlara göre biraz ayrıcalıklı davranmalıyız. Bir engelliyle iletişime girerken şunlara dikkat ediniz;

- O'na acımayınız, konuşurken acıyormuşsunuz gibi bir uslupla konuşmayınız. Merak etmeyiniz O her şeyle mücadele eden bir insan.

- O'na yaklaşımlarınız sen yapamazsın şeklinde olmamalı, ona güvendiğinizi gösterin. Bir iş yaparken ondan yardım isteyiniz.

- Sokakta gördüğünüz engelli bir insana usulca yaklaşarak, "size yardım edebilir miyim ya da sizinle beraber yürümek istiyorum" tarzında nazik bir şekilde söyleyip ona yardımcı olabilirsiniz.

- Unutmayın en etkili dil beden dilidir. Diliniz söylemese de insanoğlu çoğu zaman beden diliyle kendini ele verir. Beden diliyle samimi olduğunuzu, ona acımadığınızı gösterin.

- Onun size ihtiyacı olduğundan ziyade onunla bir arkadaşlık kurun, bu sayede yanında bulunmanız daha iyi olacak bir bakıcı olarak değil.