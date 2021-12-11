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Dünya eski güzeli Azra Akın'dan bomba açıklamalar! Estetik yaptıranları işaret etti

Bir güzellik merkezinin davetinde görüntülen dünya eski güzeli Azra Akın, estetik yaptırma konusundaki fikirlerini belirtti. Akın estetiğe karşı olmadığını ancak abartılmaması gerektiğini söyledi. Estetik yaptıran kişilerin birbirlerinin kopyası haline geldiğini belirtti.

Dünya eski güzeli Azra Akın'dan bomba açıklamalar! Estetik yaptıranları işaret etti

Kalamış'ta bir güzellik merkezinin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma eski manken Azra Akın ve oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu katıldı.

Akın etkinlikte, estetik hakkındaki görüşlerini bildirdi. Ünlü manken ve oyuncu; estetiği karşı olmadığını fakat son zamanlarda estetik yaptıran herkesin birbirine benzediğini söyledi.

Dünya eski güzeli Azra Akın'dan bomba açıklamalar! Estetik yaptıranları işaret etti

"HERKES KENDİ İÇİNDE ÇOK EŞSİZ"

Akın, "Ben doğallığı seviyorum, ama nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yapsınlar. Herkes kendi içinde çok eşsiz. Küçük dokunuşları severim, sadece herkes aynı olmasın." diyerek estetik yaptıranların benzerliğine dikkat çekti.

Dünya eski güzeli Azra Akın'dan bomba açıklamalar! Estetik yaptıranları işaret etti

Akın ayrıca, kişide bir özellik olduğunda daha ilgi çekici olduğunu ve daha güzel geldiğini; yapı olarak da herkeste güzel bir nokta bulan bir insan olduğunu belirtti.

Dünya eski güzeli Azra Akın'dan bomba açıklamalar! Estetik yaptıranları işaret etti

BİR YORUM DA DENEYİMLİ OYUNCUDAN

Oyuncular olarak yüzü değiştiren müdahaleler yaptırmadıklarını belirten Gülenay Kalkan; "Allah ne verdiyse onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Mimiklerin bozulmaması lazım." dedi.

Dünya eski güzeli Azra Akın'dan bomba açıklamalar! Estetik yaptıranları işaret etti

Alışılan yüzün dışına çıkıldığında ise seyirci ve rolün etkilendiğini belirtti.

 

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