Dünya futbolunu sarsacak transfer! Ronaldo ve Neymar takası!

Günümüz futbolunun en yetenekli isimleri arasında yer alan Ronaldo ve Neymar arasında bir takas transferi gerçekleşmesi bekleniyor. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Juventus, Paris Saint Germain ile Neymar transferinde Ronaldo'yu kullanmayı düşünüyor.

2022'ye kadar Juventus'ta sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo ile 2021 yazında maddi çıkarlar nedeniyle İtalyan devinden ayrılması bekleniyor. Juventus, Ronaldo'nun mali yükünü karşılayabilecek nadir kulüpler arasında bulunan PSG'yi bu transferde kullanmak için gözüne kestirdi.

Fransız devi PSG ile Ronaldo ve Neymar takası yapmayı planlayan Juventus, böylelikle hem Ronaldo'nun maliyetinden kurtulacak hem de Portekizli yıldızın boşluğunu doldurabilecek bir isimle anlaşmış olacak.

İtalyan gazetecinin Ronaldo ve Neymar takası iddiasını rağmen, Fransız basını sözleşmesi 2022'de bitecek olan Neymar'ın yeni sözleşme imzalayacağını belirtiyor.