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Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

Dünyada yaşanan tüm gelişmeleri kamuoyuna tarafsız şekilde aktarmayı ve böylece hitap ettiği kitleleri bilgilendirerek aydınlanmalarını sağlayan gazeteciler için belirlenmiş Dünya Gazeteciler Günü, yeri geldiğinde kendi hayatını dahi hiçe sayarak görevini icra eden basın mensuplarına ithaf edilmiştir.

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

Savaş alanlarında basın toplantılarına, cinayet mahallerinden açılışlara her an her yerde gördüğümüz gazetecilere ithaf edilmiş 3 özel günden bir tanesi de Dünya Gazeteciler Günü'dür. İlk çıkış noktası Milattan Önceki zamanlara dayanan gazete, insanların merak, bilgi alma, etraflarında olup bitenleri anlama isteğinden kaynaklanan ihtiyaç sonucu doğmuştur. Bu kapsamda başlayan gazetecilik mesleğine mensup kişiler, gerektiğinde kendi hayatını hiçe sayarak kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenmiştir. Ele aldığı haberi tamamen objektif olarak, kendi görüşünü unutarak aktarması gereken gazetecilere ithaf edilen üç farklı özel gün bulunmaktadır. Peki bunlardan biri olan Dünya Gazeteciler Günü ne zaman? Kutlama mesajları | 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedir? İşte detaylar...

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Gazeteciler Günü, her yıl 21 Ekim tarihinde kutlanır. Bunun nedeni, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasıdır. 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin PTT idaresine 1960 yılında bastırdığı pul bu nedenle 100.yıl anısı taşımaktadır, ayrıca 21 Ekim “Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

BBC'de yer alan habere göre; 

Geçtiğimiz yıl en az 95 gazeteci görevini yaparken öldürüldü. Bu sayı 2017'ye oranla arttı.

En fazla gazetecinin hayatını kaybettiği yıl ise Irak ve Suriye'de savaşın yoğunlaştığı 2006 yılıydı.

O yıl 155 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Bu sayıya, bir medya kuruluşu için herhangi bir görev yapan herkes dahil.

16 gazetecinin öldürüldüğü Afganistan, 2018'de gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri oldu.

Başkent Kabil'de bir bombalı saldırıyı haberleştirmeye giden gazetecilerden dokuzu, tek bir olayda hayatını kaybetti.

Gazeteci kılığına giren bir saldırgan, olay yerindeki gazetecilerin arasında üzerindeki bombaları patlattı.

Afganistan'ın doğusunda da BBC muhabiri Ahmed Şah saldırı sonucu öldü.

5 gazeteci, Maryland'deki Capital Gazette'nin bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

IFJ, gazeteciliğe karşı artan düşmanlık ve popülizmdeki artışla, yolsuzluklar ve suçun ölümlerdeki önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Büçün bunlar, silahlı çatışma bölgelerinden çok, topluluklarını, şehirlerini ve ülkelerini haber yapan gazetecilerin öldüğü ortama katkı yapıyor" denildi.

CPJ'ye göre 2018'de en fazla sayıda gazetecinin hapiste olduğu ülkeler şöyleydi;

  • Türkiye 68
  • Çin 47
  • Mısır 25
  • Suudi Arabistan 16
  • Eritre 16

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Gazetecilerin bayramı olarak bilinen 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, mesleğini onurla icra eden tüm basın mensuplarına ithaf edilmiş olup, tarafsızlık esasına dayalı habercilik anlayışı ile asıl amacı kendi siyasi düşüncesini vatandaşa empoze etmek değil yalnızca gerçek ve güncel bilgiyi okura aktarmak olan çalışanları kutlama amacıyla takvimlerde yerini almıştır. Günümüzde, yatay, dikey ve çapraz tekelleşme neticesinde dünyada hüküm süren görüşler doğrultusunda habercilik anlayışı her ne kadar yerini ticari kaygılara bırakmış olsa da geçmişte yapılan tarafsız gazetecilik örneklerinin geleceğe taşınması umuduyla her yıl 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, dünya genelinde coşkuyla kutlanır. İlk özel gazetenin çıkış tarihi olarak bilinen bu tarihte, bağımsız, tarafsız, bilinçli ve çıkarsız gazeteciliğin artması adına çalışmalar gerçekleştirilirken yalnızca 21 Ekim'de değil her gün gazetecilere değer verilen bir basın ortamı oluşturulması adına mesajlar paylaşılır. 

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

  • Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim. 
  • Mesleğini onurla icra eden  basın emekçilerinin  21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ‘nü kutluyorum. 
  • Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlarım. 
  • Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. 
  • Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun. 
  • Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.   
  • Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.
  •  
  • Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. 

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

GAZETECİLİKLE İLGİLİ SÖZLER

  • Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir!  G.Orwell 
  • Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan’ yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk

  • Gazetecilik, okuyucularının tarihe tanıklık etmesini sağlar; kurgu okuyucularına yaşamak için bir fırsat verir. - John Hersey

  • Gazetecilikte ses çıkarmak, öğrenmekten daha kolaydır. Özelleştirmek, terlemekten daha zariftir. - Harold Evans

  • Ahlaki olmayan bir gazetecilik imkansızdır. Her gazeteci ahlakçıdır. Kesinlikle kaçınılmaz. Bir gazeteci, dünyaya ve çalışma şekline bakan, her gün olaylara yakından bakan ve gördüklerini rapor eden, başkalarını dünyayı, etkinliği temsil eden biri. Gördüklerini yargılamadan işini yapamaz. - Marguerite Duras

  • Gazetecilik, düşmanlarını paraya çevirmek olarak tanımlanabilir. - Craig Brown

  • Gazeteci: hiçbir fikri olmayan ama onları ifade edebilen bir kişi; yeteneği son teslim tarihine kadar iyileştirilmiş bir yazar: ne kadar çok zaman geçirirse o kadar kötü yazar. - Karl Kraus

  • Gazetecilikte gerçeği söylemek ve şeytanı utandırmaktan daha yüksek bir yasa olamaz. - Walter Lippmann

  • Neler olup bittiğini fark edemeyecek kadar aptal ya da kendisiyle dolu olmayan her gazeteci, yaptığı şeyin ahlaken savunulamaz olduğunu bilir. - Clive Owen

  • Hâlâ inanıyorum ki eğer amacınız dünyayı değiştirmekse, gazeteciliğin daha kısa süreli bir silahtır. - Tom Stoppard

  • Gazetecilik, yakın zamanda vaazları, dersleri ve kitapları geçersiz kılan büyük bir güçtür. - Theodore Tilton

  • Gazetecilik, hiçbir zaman büyümek ve gerçek dünyaya çıkmak istemeyen insanlar için bir tür meslek, zanaat ya da rakettir. - Harry Reasoner

  • Gazetecilik, hareket etmeyi bırakana kadar önemli hikayeleri bir yastıkla örtmekle ilgilidir. - David Burge

  • Gazetecilik eğlenceye sürükleniyor. Ciddi haber bölümleri, haber eğlencesi ve haber komedisi arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor. - Drew Curtis

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

  • Muhtemelen romancıların gittikçe daha fazla gazeteciden uzak durmaya çalışmasının küçük bir nedeni, romancıların gerçeği yazmaya ve gazetecilerin kurgu yazmaya çalışmasıdır. -

  • Graham Greene Gazetecilik geleceğe bir inanç eylemidir. - Ann Curry

  • Önemsiz gazetecilik, en az bir şeyi doğru yapan bir toplumun, sorumlu gazeteciliğin başladığı yeri dikte edebilecek kimsenin olmaması gerektiğinin kanıtıdır. - Tom Stoppard

  • Her iyi gazeteci, ticaretinin bir gün frenolojinin yoluna gidebileceğinin ve dahası, nüfusun yok oluşunu protesto edemeyeceğinin farkındadır. - David Remnick

  • Gazetecilik alanı doldurma zorluğunu aşma becerisidir. - Rebecca West

  • Edebiyat ve gazetecilik arasındaki fark gazeteciliğin okunamaz olması ve edebiyatın okunmamasıdır. - Oscar Wilde

  • Gazeteciler kelimeleri kapsar ve kendilerini gazetecilik yaptıkları düşüncesine sokarlar. - Hedrick Smith

  • Her yetenekli editör, ikna edici olan dünyanın hükümdarı değil midir? - Thomas Carlyle      

  • Gazetecilik, demokrasi gibi, elde edilen bir şey değildir. Bu devam eden bir çalışmadır ve her gün sonuncusu kadar iyi değildir. - John Maxwell

  • Hamilton Gazetecilik asla sessiz olamaz: bu onun en büyük erdemidir ve en büyük hatasıdır. - Henry Anatole Grunwald

  • Gazetecilik, bunun büyük bir yüzdesi, iktidara, saçmalıklara, her türlü şike üzerine baskı yapmaya adanmış olmalı ve eğer bir davayı davet edecekse, onu getirin. - David Remnick

  • Gazetecilik sonuçlarla ilgilidir. Topluluğunuzu veya toplumunuzu en ilerici şekilde etkilemekle ilgilidir. - Anas Aremeyaw Anas

  • Gazetecilik susturulduğunda edebiyat konuşmalıdır. Çünkü gazetecilik gerçeklerle konuşurken, edebiyat gerçekle konuşur. - Seno Gumira Ajidarma

  • Gazetecilik her zaman eksik olanın sanatıdır. Bitler ve parçalar alırsınız. - Anthony Shadid

  • Gazetecilik asla bencil amaçlarla ya da sadece geçim kaynağı kazanmak ya da daha da kötüsü para biriktirmek için fahişelenmemelidir. - Mahatma Gandi

  • Gazetecilikte, her zaman önce onu almak ve doğru yapmak arasında bir gerilim olmuştur. - Ellen Goodman Gazetecilik aceleyle edebiyattır. - Matthew Arnold

  • Gazeteciler kendileri için, aynı zamanda şöhret tapınağı olarak da adlandırılan küçük bir ahşap şapel inşa ettiler, içinde gün boyu portre çekip çekip, konuştuğunuzu duyamayacağınız bir çekiçleme yaptılar. - Georg Christoph

  • Gazetecilik çalışmanın tek düşünülebilir alternatifidir. - Jeffrey Bernard

  • Gazeteciliğin bir kısmı kendilerini hizmet etmeyi düşündükleri insanlardan ayrı ve bir dereceye kadar düşünüyor. - Brit Hume

  • Gazetecilik popülerdir, ancak esas olarak kurgu olarak popülerdir. Hayat bir dünya, gazetelerde görülen başka bir dünya. - Gilbert Chesterton

  • Gazeteciliğin gazetecinin bakış açısından olmasına izin vermek. Genellikle hayır-hayır ve gazeteciler tamamen nesnel olmaya teşvik ediliyor. - Marisa Tomei

Dünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları

  • Gazetecilik bir tür rekabetçi çığlık haline geldi: önemsiz ama gürültülü ve acil olan şey, zamanla gelişen önemli meselelere göre önceliklidir. - Ted Koppel

  • Biz gazeteciler, çok çeşitli konular hakkında çok az şey bilmelerini istiyoruz; nesnel olarak böyle kalıyoruz. - Dave Barry

  • Gazeteciliği gerçekten ciddiye alıyorlar çünkü bu gücün ne olduğunu ve olabileceğini biliyorlar. - Christiane Amanpour

  • Gazetecilik en iyi ve en etkili olanı eğitimdir. Görünüşe göre insanlar ne kendileri ne de başkaları için öğrenmeyeceklerdi. - Martha Gellhorn

  • Bilgi medyası büyüdükçe, takip ettikleri cesaret ve özgürlük de azalır. - Eric Sevareid

  • Gazetecilik sizi öldürecek, ama siz oradayken sizi hayatta tutacaktır. - Horace Greeley

  • Gazetecilik kusurlu bir meslektir, fakat kendi kendini düzelten bir mekanizması vardır. Gazetecilik kuralı: herkesle konuşun. - Lawrence Wright

  • Gazetecilikteki cesaret popüler olmayanlara değil, popüler olmayanlara yapışıyor. - Geraldo Rivera

  • Hiç bir şey okuyan adam, gazetelerden başka bir şey okuyan adamdan daha iyi eğitimlidir. - Thomas Jefferson

  • Gazetecilik, kamuoyunu tanımada ve ifade etmede ayrı bir yere sahiptir. - Mahatma Gandi

  • Bize eğitimsizlerin görüşlerini vererek gazetecilik, toplumun cehaletiyle iletişim halinde kalmamızı sağlar. - Oscar Wilde

 

 

 

Berna Akkaya
Editör


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