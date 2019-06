Dünya Gaziantep’i konuşuyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), büyük bir başarı elde ederek Brezilya-Rio'da düzenlenen Dünya Odalar Yarışmasında "Suriye Masası" projesi ile dünya birincisi oldu.

110 ülkeden 45 milyon işletmenin temsil edildiği Dünya Odalar Federasyonunun Brezilya-Rio'da 11. kez düzenlediği yarışmada 3 kategoride ödül verilirken, "En Sıra Dışı Projeler" kategorisinde Gaziantep Ticaret Odası birinciliği göğüsledi. Proje ve ödül ile ilgili bir değerlendirmede bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım dünyaya seslerini duyurarak Gaziantep'e bu ödülü getirecek olmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm GTO ailesine teşekkür eden Yıldırım, "Öncelikle bu önemli başarının arkasında 121 yıllık dev çınar, bölgemizin lokomotif kurumlarından Gaziantep Ticaret Odası ailesi var. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyada başka bir örneği olmayan bu yarışmada dünyanın dört bir yanından 73 projenin katıldığını belirten Yıldırım, "Kolay değil 110 ülkeden 1200 delegenin katılım gösterdiği bu organizasyonda projemizi sunarak şehrimizi ve Odamızı tanıtma fırsatı bulduk. En Sıra Dışı Projeler kategorisinde Rusya, Avusturya, Katar ve Portekiz'den Odalar ile yarıştık. Çok şükür ki gala gecesinde dünya birincisi olmak bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"Her şey Gaziantep için"

"Her platformda ve mecrada dile getirdiğimiz gibi her şey Gaziantep için, her şey ülkemiz için" diyen Yıldırım, yaşadıkları sevinç ve mutluluğun tarif edilemez olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyanın önünde birincilik anonsu yapılırken "Gaziantep" isminin geçtiği anda yaşadığım duyguyu kelimelerle ifade etmek çok zor. Şanlı bayrağımızı açarak kardeş odamız Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte Gaziantep'imizi haykırdık. Başta Adnan Ünverdi başkanım olmak üzere tüm Sanayi Odamızın yetkililerine, Rio'da bizleri yalnız bırakmayan TOBB heyetimize de sonsuz teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sıra dışı bir durumdan doğan sıra dışı bir proje"

Ödül alan proje hakkında da bilgi veren Yıldırım, "GTO Suriye Masası" projesi ile temel amaçlarının birlikte yaşayabilme kültürünü geliştirmek olduğunu söyledi. Mülteci olmanın kimsenin tercihi olmadığını söyleyen Yıldırım, "Suriye'de yaşanan savaş ile başlayan göçü ilk karşılayan illerden biri olarak, büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kaldık. Unutmayalım ki mülteci olmak kimsenin kendi tercihi değildir. Üstelik bu bizim için de sıra dışı, beklenmedik bir gelişmeydi. İhtiyacımız olan birlikte yaşayabilmeyi öğrenmek ve mevcut potansiyeli yeni iş alanlarına, üretime ve istihdama yönelterek birlikte yaşayabileceğimiz bir sistem kurmak. Oda olarak biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmak istedik. Bu noktada önemli hususlardan biri de yerel ekonominin de zarar görmeden yeni ekonomik değerler oluşturmak, haksız rekabeti önlemek ve birlikte çalışarak, birlikte üretebilmenin önünü açabilmekti. Proje de bu bakış açısından doğdu. Suriye Masası ile mültecileri şehrimizdeki sosyal ve ekonomik hayata entegre etmenin yanı sıra, bu uygulamanın tüm dünyaya örnek olmasını diliyoruz. Çünkü bu küresel bir mesele ve odalar olarak hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA