Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Provokasyona girişen TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulacakGelinim Mutfakta 31 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni düzenleme' sinyali!Kalp krizi kaynaklı ölüm oranları yüzde 17 arttıTatlı severlerin bu haberle ağızları ekşiyecek! Fıstıklı baklavalara veda zamanı! "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim, üretmeyelim"İstanbul Bebek'te skandal görüntü! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! Valilik açıklama yaptıAcun Ilıcalı, Survivor seyircisini fena kızdırdı! Sosyal medya ayağa kalktı! "Yanınıza kalacağını mı düşünüyorsunuz?"Siirt’te mayın imhası sırasında patlama meydana geldi! Uzman Çavuş Ercan Özcan şehit olduA101 Market ayağınıza geldi! Ücretsiz teslimat ve kurulum ile beyaz eşya grubunuzun keyfini çıkaracaksınız! 1699 TL'den başlayan fiyatlarla Buzdolabı, Çamaşır Makinesi ve daha fazlası!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!

Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!

Gıda krizi, pandemi, savaş ve iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalınan bu dönemde dünyadaki gelir eşitsizliği artmaya devam ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8’e yükseldi.

Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. Küresel ekonomi artıyor ancak hanehalkının gelirden aldığı pay ile zenginlerin payları arasında makas giderek artıyor. Araştırmalara göre dünyadaki tüm yetişkinlerin yüzde 55’inin net varlığı 10 bin doların altında kalıyor.

Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!

MİLYONERLERİN SERVETTEN ALDIĞI PAY ARTTI

Kuzey Amerika’daki İki ülkenin toplam hane halkı servetindeki bir yıllık artış 12,4 trilyon dolar olurken bu rakam Afrika’daki toplam servetin neredeyse üç katına yakın seyrediyor. İsviçre'de her 100 kişiden 15'i milyoner olarak kabul ediliyor. Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8’e yükseldi.

Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!

"KRİZİN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORLAR"

Davos'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İngiltere'den milyoner iş adamı Phil White "Dünyanın geri kalanı ekonomik krizin ağırlığı altında ezilirken milyarderler ve dünya liderleri bu kapalı tesiste tarihin dönüm noktalarını tartışmaya geliyor. Siyasi liderlerimizin, en varlıklı, krizin ekonomik etkisini en az hisseden ve bir çoğunun çok az vergi verdiği bilinen bu insanları dinlemeye gelmesi inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT