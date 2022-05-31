Dünya genelinde gelir eşitsizliği zirve yaptı! Milyarderlerin pastadaki payı arttı!

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. Küresel ekonomi artıyor ancak hanehalkının gelirden aldığı pay ile zenginlerin payları arasında makas giderek artıyor. Araştırmalara göre dünyadaki tüm yetişkinlerin yüzde 55’inin net varlığı 10 bin doların altında kalıyor.

MİLYONERLERİN SERVETTEN ALDIĞI PAY ARTTI

Kuzey Amerika’daki İki ülkenin toplam hane halkı servetindeki bir yıllık artış 12,4 trilyon dolar olurken bu rakam Afrika’daki toplam servetin neredeyse üç katına yakın seyrediyor. İsviçre'de her 100 kişiden 15'i milyoner olarak kabul ediliyor. Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8’e yükseldi.

"KRİZİN AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLİYORLAR"

Davos'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İngiltere'den milyoner iş adamı Phil White "Dünyanın geri kalanı ekonomik krizin ağırlığı altında ezilirken milyarderler ve dünya liderleri bu kapalı tesiste tarihin dönüm noktalarını tartışmaya geliyor. Siyasi liderlerimizin, en varlıklı, krizin ekonomik etkisini en az hisseden ve bir çoğunun çok az vergi verdiği bilinen bu insanları dinlemeye gelmesi inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.