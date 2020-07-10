Dünya genelinde koronavirüs bilançosu açıklandı! Vaka sayısı 12 milyon 404 bini geçti

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için paylaşılan son rakamlarda dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısının 12 milyon 404 bin 594 olduğu görüldü.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 743 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 234 bin 864 kişi iyileşti. Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 987 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 220 bin 500 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 bin 828 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

Brezilya (1 milyon 759 bin 103),

Hindistan (795 bin 605),

Rusya (713 bin 936),

Peru (316 bin 448),

Şili (306 bin 216),

İspanya (300 bin 136),

İngiltere (287 bin 621),

Meksika (282 bin 283),

İran (250 bin 458),

Pakistan (243 bin 599),

İtalya (242 bin 363),

Güney Afrika (238 bin 339),

Suudi Arabistan (223 bin 327),

Türkiye (209 bin 962),

Almanya (199 bin 198),

Bangladeş (175 bin 494),

Fransa (170 bin 94),

Kolombiya (133 bin 973),

Kanada (106 bin 805),

Katar (102 bin 110),

Arjantin (90 bin 693),

Çin (83 bin 585),

Mısır (79 bin 254),

İsveç (74 bin 333),

Endonezya (70 bin 736),

Irak (69 bin 612),

Belarus (64 bin 411),

Ekvador (64 bin 221),

Belçika (62 bin 357),

Kazakistan (54 bin 747),

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (53 bin 577),

Kuveyt (52 bin 840), Ukrayna (52 bin 43),

Filipinler (51 bin 754),

Umman (51 bin 725) ve Hollanda (50 bin 798)

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde: