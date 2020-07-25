Dünya genelinde koronavirüs bilançosu açıklandı! Vaka sayısı 16 milyonu aştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısı 642 bin 829'e yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 20 bin 149'a ulaşırken hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 743 bin 602'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 642 bin 829 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 743 bin 602 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 561 bin 213 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 248 bin 492 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 148 bin 492 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

Brezilya (2 milyon 348 bin 200),

Hindistan (1 milyon 339 bin 67),

Rusya (800 bin 849),

Güney Afrika (421 bin 996),

Meksika (378 bin 285),

Peru (375 bin 961),

Şili (341 bin 304),

İspanya (319 bin 501),

İngiltere (297 bin 914),

İran (286 bin 523),

Pakistan (271 bin 887),

Suudi Arabistan (262 bin 772),

İtalya (245 bin 590),

Kolombiya (233 bin 541),

Türkiye (224 bin 252),

Bangladeş (218 bin 658),

Almanya (205 bin 968),

Fransa (180 bin 528),

Arjantin (153 bin 520),

Kanada (113 bin 206),

Katar (108 bin 638),

Irak (104 bin 711).

Öte yandan, ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı: