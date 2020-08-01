Dünya genelinde koronavirüs bilançosu açıklandı! Vaka sayısı 17 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyanın her yerine yayılan koronavirüs salgını için paylaşılan son rakamlarda dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısının 17 milyon 771 bin 634 olduğu görüldü.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 638 bin 287 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 17 milyon 771 bin 634’e çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 168 bin 411 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 5 milyon 919 bin 945 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 756 bin 59 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 156 bin 752 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

Brezilya (2 milyon 666 bin 298),

Hindistan (1 milyon 701 bin 307),

Rusya (839 bin 981),

Güney Afrika (493 bin 183),

Meksika (424 bin 637),

Peru (414 bin 735),

Şili (355 bin 667),

İspanya (335 bin 602),

İran (304 bin 204),

İngiltere (303 bin 181),

Kolombiya (295 bin 508),

Pakistan (278 bin 305),

Suudi Arabistan (275 bin 905),

İtalya (247 bin 537),

Bangladeş (237 bin 661),

Türkiye (230 bin 873),

Almanya (210 bin 665),

Arjantin (191 bin 302),

Fransa (187 bin 919),

Irak (124 bin 609),

Kanada (116 bin 312),

Katar (110 bin 695)

Endonezya (108 bin 376).

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler de şu şekilde sıralandı: