Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 milyonu aştı. Vakaların en çok görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyon 119 bin 713 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en çok vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (5 milyon 727 bin 750), Brezilya (4 milyon 602 bin 241), Rusya (1 milyon 122 bin 241), Kolombiya (777 bin 537), Peru (776 bin 546), Meksika (705 bin 263), Güney Afrika (693 bin 556), İspanya (663 bin 282), Arjantin (652 bin 174) ve Fransa (481 bin 141) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 308 bin 69'a ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 978 bin 985 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan 23 milyon 556 bin 281 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 464 bin 844 aktif vaka bulunuyor.

KORONAVİRÜS SALGININDA TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 72 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 7 bin 711’e yükseldi.

Bugün toplam 112 bin 102 test yapılırken, bin 767 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 308 bin 69 oldu.

Bugün iyileşen bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.