Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 160 bini aştı

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini aştı.

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 600 bin 296 olarak açıklanırken, 160 bin 799 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD, İSPANYA VE İTALYA'DA SON DURUM

ABD'de 738 bin 923 vaka tespit edildi, 39 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Hastalardan 68 bin 285'i ise iyileşti.

En çok vaka olan ikinci ülke 194 bin 416 ile İspanya. İspanya'da 20 bin 639 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 797 kişi iyileşti.

Avrupa'da virüsü en ağır geçiren ülke olan İtalya'da ise 175 bin 925 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu, 23 bin 227'si hayatını kaybederken 44 bin 927'si iyileşti.