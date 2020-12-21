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  3. Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti. En çok ölüm 324 bin 869 kişi ile ABD'de gerçekleşti.

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti

Tüm dünyada koronavirüs salgınının yayılış hızı günden güne artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaydedenlerin sayısı da artışa geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 700 bin 91'e, vaka sayısı 77 milyon 190 bin 949'a ulaştı.

EN ÇOK ÖLÜM ABD'DE

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 324 bin 869 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 186 bin 773 ile Brezilya, 145 bin 483 ile Hindistan, 118 bin 202 ile Meksika, 68 bin 799 ile İtalya, 67 bin 401 ile İngiltere, 60 bin 549 ile Fransa, 53 bin 625 ile İran, 50 bin 858 ile Rusya, 48 bin 926 ile İspanya ve 41 bin 813 ile Arjantin izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti

54 MİLYON KİŞİ SALGINI YENDİ

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 54 milyon 106 bin 930 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti

Tayfun Altuntaş
Editör


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