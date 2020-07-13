Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 milyonu geçti.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.



Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Kovid-19'a yakalandı.



ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 866 bin 176), Hindistan (879 bin 466), Rusya (727 bin 162), Peru (326 bin 326), Şili (315 bin 41), İspanya (300 bin 988), Meksika (299 bin 750), İngiltere (289 bin 603), Güney Afrika (276 bin 242), İran (257 bin 303), Pakistan (251 bin 625), İtalya (243 bin 61) ve Suudi Arabistan (232 bin 259) oldu.



Türkiye'deki vaka sayısı 212 bin 993'e ulaştı.



Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:



"Almanya (199 bin 950), Bangladeş (183 bin 795), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (150 bin 445), Kanada (107 bin 590), Katar (103 bin 598), Arjantin (100 bin 166), Çin (83 bin 602), Mısır (82 bin 70), Irak (77 bin 506), Endonezya (75 bin 699) ve İsveç (74 bin 898)."



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 571 bin 660 kişi hayatını kaybetti.



Kovid-19'a yakalanan 7 milyon 588 bin 94 kişi iyileşti, halen 4 milyon 881 bin 944 hasta tedavi görüyor.









Kaynak: AA