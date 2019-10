Dünya Gıda Günü 2019 | Dünya Gıda Günü nedir? Amacı nedir? Teması nedir?

Dünya Gıda Günü her 16 Ekim tarihide kutlanmaktadır. Bundan dolayı internette merak edilmektedir. Peki Dünya Gıda Günü 2019 neden önemi? Ne zamandan beri kutlanıyor? Dünya Gıda Günü nedir? Amacı nedir? Teması nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...

DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme getiriliyor. Açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmek için çalışmalar yapan kurum bu konuda önemli adımlar atıyor. Dünya Gıda Günü'nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanıyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDEN DÜZENLENİYOR?

Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı gündeme getiriliyor. İnsanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için zaruri ihtiyaçlarından olan gıda için tarımsal üretimin önemine dikkat çekiliyor.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında, dünyadaki açlık problemlerine işaret edilerek, adaletsiz gıda paylaşımı, ülkeler ve gıda üretimi – tüketimi, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi konuşuluyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ NE ZAMANAN BERİ DÜZENLENİYOR?

DÜNYA GIDA GÜNÜNÜN AMACI NEDİR?

1945'te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) doğum günü de sayılan gün kapsamında, dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla yıl boyunca FAO üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

GIDA GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli beslenme konusu gün geçtikçe Türkiye’de de önemini artırıyor. Bu noktada, çiftlikten sofraya kadar ürünün her süreçte kontrol ve denetiminin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı sıkça vurgulanıyor.

Uzmanlar her öğünde sofralarda dört ana besin grubundan süt, et-yumurta, ekmek-tahıl, sebze-meyve bulunmasına özen gösterilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2018 TEMASI NEYDİ?

Bu tema, 2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden de bir tanesi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından başlatılan ve her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması “2030’da #SıfırAçlık olan bir dünya mümkün”. ‘Eylemlerimiz Geleceğimizdir’ sloganı ile düzenlenen etkinlikler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 2’ncisi olan Sıfır Açlık konusunda dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir broşür yayınladı. Bu yılki temasında farkındalığın artırılmasına dikkat çekmek üzere “hashtag” kullanan FAO, ilgili görsellerinde “Eylemlerimiz Geleceğimizdir” sloganını kullandı. “2030’da #SıfırAçlık olan bir dünya mümkün” (A #ZeroHunger world by 2030 is possible) temalı gün ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

DÜNYADA AÇLIKLA NASIL MÜCADELE EDİLİR?

- 2018 yılı bilgilendirmesinde açıkla mücadele kapsamında yapılabilecek faaliyetler kurum tarafından açıklandı. AO’nun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;

- Kamu kurumları en dezavantajlı kişileri yoksulluktan kurtarmak için sosyal koruma programlarını güçlendirebilir. Bu bağlamda, kapsayıcı kalkınmaya ve eşitlikçi ekonomik büyümeye öncelik verilebilir.

- Ulusal düzeyde Açlığa Son stratejilerine daha fazla yoğunlaşılabilir. Sosyal koruma,sürdürülebilir tarım, beslenme, sağlık ve eğitim politikaları arasındaki bağlantılar güçlendirilebilir.

- Vatandaşların çalışmalara etkili şekilde katılımı sağlanabilir, koordinasyon mekanizmaları iyileştirilebilir, diyalog kurulması kolaylaştırılabilir. Farklı sektörlerin ve paydaşların birlikte çalışması için teşvikler oluşturulabilir.

- Bireylere, topluluklara ve işletmelere ihtiyaç duydukları araçları ve desteği sağlamak için kilit aktörlerle çalışabilir ve bu aktörlerin sürece katılması sağlanabilir.

- İyi beslenme koşullarına ve bu konudaki eğitimlere erişim arttırılabilir. Çocukların dengesiz beslenmesini engellemek için önlemler alınabilir. Yetişkinlerin sağlıklı ve üretken bir hayat sürmek için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olması sağlanabilir.

- Gıda güvenliği ve beslenmeyle ilgili güçlüklerin üstesinden gelmeye yönelik bilgilerin üretilmesi için üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla stratejik paydaşlıklar kurulabilir.

- Açık ve düzenleyici çerçeveler oluşturulabilir istikrarlı kurumlar tesis edilebilir. Girişimcilik teşvik edilebilir, riskler hafifletilebilir. Uyuşmazlıklar önlenebilir ve çözümlenebilir.Yeni pazar fırsatları yaratılabilir.Belirsizliklere ve başarısızlıklara yönelik müdahalelerde bulunulabilir.

- Hem genel olarak eşitsizliği azaltmak hem de kadın erkek eşitsizliklerine müdahale etmek ve fırsatlar yaratmak için politikalara ve yatırımlara başvurulabilir.

- Bir yandan çevre korunurken diğer yandan doğal kaynakların da adil ve etkili şekilde muhafaza edilmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi hakkındaki anlaşma ve sözleşmeler göz önünde bulundurulabilir