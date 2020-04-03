Dünya Gıda Programı'ndan "Sahel'deki insani kriz kontrolden çıkabilir" uyarısı

DAKAR (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Burkina Faso, Mali ve Nijer'i kapsayan merkez Sahel bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasıyla en az 5 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

WFP'den yapılan açıklamada, Sahraaltı Afrika'da Kovid-19'dan ölümlerin en fazla görüldüğü Burkina Faso'da en kurak ay olan haziranın yaklaştığı, ülkede geçen yıla göre 680 bin artışla 2,1 milyon kişinin açlık tehdidi altında olduğu belirtildi.

Mali'de 1,3 milyon ve Nijer'de de 2 milyon kişinin bu yıl ağır gıda güvensizliği yaşayabileceği, milyonlarca kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulanan açıklamada, özellikle Kovid-19'un yayılmasının durumu daha da ciddileştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Batı Afrika'da 2014-2016'daki Ebola salgınında gıda yardımının virüsün yayılmasını engellemedeki hayati öneminin anlaşıldığının altı çizildi.



Acil tedbir alınmaması halinde Kovid-19'un Sahel'deki insani krizi yönetilemez hale getireceği aktarılan açıklamada, WFP'nin bölgedeki gıda dağıtımı operasyonlarını sürdürebilmek için ağustos ayına kadar acilen 208 milyon dolara ihtiyacı olduğu kaydedildi.





Kaynak: AA