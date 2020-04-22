Her sene aynı günde kutlanan Dünya Günü Google'ın özel bir doodle hazırlamasıyla da internette merakla araştırılmaya başlandı. Peki Dünya Günü nedir? Ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Neden kutlanmaktadır? Tüm merak edilenler haberimizde.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Amerikalı barış aktivist John McConnell'in ortaya attığı Dünya Günü, çevreye ve doğaya dikkat çekilmesi, yaşanılan dünyanın sorunlarının dile getirilmesi, çözüme kavuşturulması amaçlanır. Bu doğrultuda her yıl 22 Nisan günü çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir.

DÜNYA GÜNÜ NEDEN DOODLE OLDU?

Her sene olduğu gibi bu sene de 22 Nisan Dünya Günü kutlanıyor. Bu yıl 50. yıl dönümü olan Dünya Günü için arama motoru devi Google, özel bir doodle hazırladı. Ana ekrana taşınan doodle da arıların dünya için önemine değiniliyor. Aynı zamanda doodle üzerinden küçük bir oyun da oynanabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Gaylord Nelson, Kaliforniya sahilinde 3500'den fazla kuş öldüren 1969 Santa Barbara petrol sızıntısının yol açtığı yıkımı gördükten sonra Dünya Günü fikriyle geldi.

22 Nisan 1970’teki ilk Dünya Günü, çevreye verilen zararı protesto etmek için yürüyen 22 milyon Amerikalı tarafından kutlandı.

Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın kurulmasına ve bir dizi çevre mevzuatı geçirilmesine yol açtı.

O zamandan beri, Dünya Günü dünyaya yayıldı ve şu anda dünya çapında 190'dan fazla ülkede kutlanıyor.

Geçmişte, Yeni Zelanda Dünya Günü festivallerine, temizlik etkinliklerine ve çevre atölyelerine ev sahipliği yaptı.

İklim değişikliğine, ormansızlaşmaya ve kirlenmeye neden olan insan faaliyetiyle doğrudan bağlantılı olan, dünyadaki türlerin hızla tükenmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

DÜNYA GÜNÜ'NÜN AMACI NEDİR?

Çevre sorunlarına dikkat çekmek, dünya yaşamı ve güzelliklerinin farkına varmak için 22 Nisan günü Dünya Günü olarak kutlanıyor.

DÜNYA GÜNÜ TÜRKİYE'DE KUTLANIYOR MU?

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), 22 Nisan Dünya Günü'nde Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nı düzenliyor. Yarışmada küresel ısınmanın eşiğini belli bir sınırda tutarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.Yarışma, karbon ayak izini azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnci artırma için çalışmalar yürüten şehirleri öne çıkarıyor.

DÜNYA GÜNÜ İLK KUTLAMALARI HANGİ ÜLKEDEN YAPILDI?

İlk kutlamalar sadece ABD'de Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ve özellikle güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970'de yapıldı.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katıldı.

Kutlamalar kapsamında birçok konferans ve sempozyum düzenlendi, çevre sorunlarına dikkat çekildi.

ABD'nin ilk "Temiz Hava Yasası" ve "Temiz Su Yasaları" hazırlandı.

Gaylord Nelson'a çabalarından dolayı ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.

DÜNYA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

JOHN MCCONNELL KİMDİR?

John McConnell (22 Mart 1915 - 20 Ekim 2012 ), Dünya Günü'nün kurucusu olarak bilinen Amerikalı aktivist. İnsan ıstırabını hafifletmek ve ortak iyiliği teşvik etmek için fikirler geliştirdi. Davis City, Iowa'da bir seyyar doktorun oğlu olarak dünyaya geldi.

DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI NELERDİR?

Dünyamızı korumak adına, bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşlarınızla aynı aracı paylaşın.

-Siyahı beyazı ile, kuzeylisi güneylisi ile, doğulu ve batılısı ile hep birlikte Dünyamıza, evimize, yuvamıza sahip çıkıp koruyalım. Bu Dünya hepimizin.

-Yaşanabilir bir dünyada nice yaşlara güzel ve yaşlı dünya!

-Gidecek başka yerimiz yok. Evimizi koruyalım.

-Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim

-Bugün Dünya Günü. Yaşlı ve yorgun dünyamızın doğum günü. Bir anne şefkati ile bizi bağrında koruyan mavi yuvamızın daha nice seneler doğum gününü kutlama istiyorsak O'nu koruyalım. Doğal dengesini hırslarımızla bozmayalım.

-Güzel bir dünya, mutlu insanlar için çevremizi korumada tüm insanlar ile birlikte bir dayanışma örneği sergileyip el birliği yapalım. Doğaya, çevreye dolayısı ile dünyamıza zarar verecek olan tüm uygulamalara karşı çıkalım. Bu dünya hepimizin ve başka bir dünya da yok.