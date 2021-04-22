Google'ın kullanıcılarına sunduğu ve herkes tarafından çok sevilen bir uygulama olan Doodle, bugün 'Dünya Günü' etiketi ile karşımıza çıktı. Bunun üzerine internette Dünya Günü hakkında araştırmalara başlandı. Arama mnotorlarında Dünya Günü nedir? Neden kutlanır? | Dünya Günü ipuçları nelerdir? sorularının cevaplarını arayan internet kullanıcıları için biz de haberimizde bu detaylara yer verdik.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Dünyada nüfusun artması ve insanların gezegeni kendi çıkarları uğruna harcamasına dikkat çekilen Dünya Günü'nde küresel ısınma, çevre kirliliği gibi faktörler ele alınır. Bu yıl 51. kez kutlanan Dünya Günü'nün kökenleri 1970'e uzanmakta ve ilk uluslararası çalışma niteleliği taşımaktadır.

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 1970 yılında, Aktivist John McConnell'in önerisi ve güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde düzenlendi. Bu organizasyonlara 20 milyonu aşkın kişi katılırken etkinlik sayesinde ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı. Çevre felaketleri, küresel ısınma, kirlilik gibi birçok konunun uluslararası gündem olması sağlandı.

İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması (COP 21) da Dünya Günü'nün kutlandığı 22 Nisan 2016'da imzalandı. Ancak bu anlaşmaya Dünya Günü'nün çıkış noktası olan ABD'nin başkanı Donald Trump imza atmadı.

22 Nisan Dünya Günü'nü tetikleyen olay 28 Ocak 1968'de gerçekleşti. Bu tarihte ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Barbara kıyısı açıklarına yaklaşık 12 milyon litre petrol döküldü. O güne kadar görülen en büyük çevre felaketlerinden biri olan olayda 10 bini aşkın kuş, yunus, fok balığı ve deniz aslanı öldü. Bu atıklar bin 300 kilometre kareyi aşkın bir alana yayıldı.

2000 yılında organizasyon ilk kez internet üzerinden bildirisini yayımladı ve resmi sunumu Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio yaptı.

1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü. 200'e yakın ülkedeki kutlamaları Washington merkezli Earth Day Network organize ediyor.

DÜNYA GÜNÜ İPUÇLARI NELERDİR?

Bugün, bizden önce nesiller boyu devam eden zengin, geniş Dünya'yı onurlandırıyor ve hayatı beslemeye ve merak uyandırmaya devam ediyor. Tahmini olarak 4.543 milyar yaşında olan Dünya, yaşamı barındırdığı bilinen Evrende hala bilinen tek nesne. Aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki en yoğun gezegendir ve dört karasal gezegenin en büyüğüdür.

Bugünkü Doodle, kirlenmiş ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen bir Dünya hakkında bir rüya gören bir tilki hikayesini izliyor. Tilki bir şaşkınlıkla uyanır ve acilen Dünya'ya bakmak için küçük yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlar. Yol boyunca, tilki, çevreyi korumak ve beslemek arayışına katılmak için - kedi Momo ve Google Weather'in en sevdiği kurbağası da dahil olmak üzere - arkadaşlarını canlandırıyor.

Mercan ağartması ve kirlilik gibi şeylerle mücadele etmek için, üç çevreci, daha az et yeme, araba kullanma ve kullanılmayan elektronik cihazların fişini çekme gibi harekete geçmek için ilham alıyor. Minik hayvanlar için bazı kahramanca işler!

Dünya Günü kutlaması orada bitmiyor! Doodle, Google Arama'nın ötesine tıklayarak, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'yla birlikte yaban hayatı koruma, Okyanus Ajansı ile mercan resifinin korunması gibi kritik koruma çabalarını destekleme dahil olmak üzere gezegenimizi koruma konusundaki rolünüze yardımcı olacak Kolay Earth Günü ipuçlarını bulacaksınız. Ve Jane Goodall Enstitüsü ile yağmur ormanlarının korunması.

Kaynak: Euronews