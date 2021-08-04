Dünya Hali dizisi büyük bir ilgiyle TRT 1 izleyicileri tarafından seyredildi. Dizinin yeni bölümünde Sinan, Kıvılcım'a kendini fark ettirmeye çalışacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Dünya Hali 3. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Dünya Hali 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

DÜNYA HALİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 DÜNYA HALİ 3. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Kıvılcım’ın yalancı şahitlik yapacağı davada avukat çıkması, zaten yalan söylemekte zorlanan Sinan’ı zor bir durumun içine atmıştır. Ancak Sinan’ın bu işte zorlanacağını anlayan Vural, son dakikada onu usta bir manevrayla kurtarır.

Kıvılcım’a kendini fark ettirmek isteyen Sinan ise kardeşi Zeynep’in de yardımlarıyla Kıvılcım’ın bir köpeği olduğunu öğrenmiştir. Fakat Kıvılcımla iletişime geçmek için buldukları köpek ortalığı karıştırınca Azim ve Sinan yine kendilerini istemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.

DÜNYA HALİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 DÜNYA HALİ 3. BÖLÜM CANLI İZLE