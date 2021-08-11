Ekrana getirilen 3 bölümüyle izleyiciyi kendine sevdirmeyi başaran Dünya Hali dizisi yeni bölümüyle TRT 1 seyircisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Dünya Hali 4. bölüm full, tek parça izle | Dünya Hali son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

DÜNYA HALİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DÜNYA HALİ SON BÖLÜM İZLE

Sinan, Aşkına Karşılık Bulabilecek mi?

Tüm uğraşlarına rağmen bir türlü Kıvılcım’ın kalbini kazanamayan Sinan oldukça mutsuzdur. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bu bölümde de Kıvılcım’ın evlilik düşünmediğini öğrenen Sinan depresyona girer.

Mutsuz bir halde ne yapacağını bilemeyerek oradan oraya savrulan Sinan, çareyi gördüğü her kadına evlilik teklif etmekte bulacaktır. Cansız mankenleri bile sevgilim diye tanıtan Sinan’ın bu durumundan endişelenen Azim, arkadaşına farklı bir taktik önerir ve Kıvılcım ile arkadaş olmasını tavsiye eder.

Sinan’ın Geçmesi Gereken Zorlu Testler Var

Sinan’ın, Kıvılcım’la arkadaş olabilmesi için, Kıvılcım’ın en yakın arkadaşı Fulya’nın hazırladığı bazı testlerden geçmesi gerekmektedir. Gireceği bu testler kendisini çok ilginç durumların içerisinde bulmasına sebep olacaktır.

DÜNYA HALİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 DÜNYA HALİ 4. BÖLÜM İZLE