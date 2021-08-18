Çarşamba akşamları izleyiciyi TRT 1 ekranına çekmeyi başaran Dünya Hali dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 5. bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Dünya Hali 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Dünya Hali 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Tüm uğraşlarına rağmen bir türlü Kıvılcım’ın kalbini kazanamayan Sinan oldukça mutsuzdur. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bu bölümde de Kıvılcım’ın evlilik düşünmediğini öğrenen Sinan depresyona girer. Mutsuz bir halde ne yapacağını bilemeyerek oradan oraya savrulan Sinan, çareyi gördüğü her kadına evlilik teklif etmekte bulacaktır.

Cansız mankenleri bile sevgilim diye tanıtan Sinan’ın bu durumundan endişelenen Azim, arkadaşına farklı bir taktik önerir ve Kıvılcım ile arkadaş olmasını tavsiye eder. Sinan’ın Geçmesi Gereken Zorlu Testler Var Sinan’ın, Kıvılcım’la arkadaş olabilmesi için, Kıvılcım’ın en yakın arkadaşı Fulya’nın hazırladığı bazı testlerden geçmesi gerekmektedir. Gireceği bu testler kendisini çok ilginç durumların içerisinde bulmasına sebep olacaktır.

DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM CANLI İZLE