Dünya Hali 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Dünya Hali 5. bölüm canlı izle

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DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Sinan, Kıvılcım’ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi?

Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan’a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan’ı zor durumda bırakmaktadır. Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım’la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım’ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır.

Öyle birini tarif et ki eşi benzeri bulunmasın

Bu durumdan sıkılan Kıvılcım, Sinan’a ideal eşini tarif etmesi için bir ültimatom verir. Sinan’ın bu işten kurtulması için yapabileceği tek bir şey vardır. Bulunması imkânsız bir kadın tarif etmelidir. Kıvılcım’ın işini iyice zorlaştıran Sinan bu zorlu serüveni sorunsuz atlatabilecek mi?

DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM CANLI İZLE