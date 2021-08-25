Her bölüm büyük bir ilgiyle izlenen Dünya Hali dizisi yeni bölümüyle TRT 1 seyircisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Dünya Hali 6. bölüm full, tek parça izle | Dünya Hali son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

DÜNYA HALİ 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DÜNYA HALİ 6. BÖLÜM İZLE

Sinan için ideal bir sevgili bulmaya çalışırken hem kendi başını hem de Sinan’ın başını türlü belalara sokan Kıvılcım, bu arayış sırasında aslında çok yalnız olduğunu farkına varmıştır. Kıvılcım’ın bu durumuna üzülen Sinan, sevdiği kadına bir iyilik yapmak ister ve Kıvılcım’ın lise zamanlarından tanıdığı tek gerçek arkadaşı olan Melek’i bulmak için çalışmalarına başlar. Bu serüven onu hiç beklemediği yerlere sürükleyecektir. Yeni bir aşk mı doğuyor? Bu arada, Kıvılcım’dan hoşlanan Vural da boş durmamaktadır. Kıvılcım ile bir yemek yiyecek olan Vural bu yemeğin ikisi için de doğru bir etki uyandırması için çeşitli çalışmalar içine girmiştir.

DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM İZLE