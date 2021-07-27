Süper Loto sonuçları 27 Temmuz 2021 Salı | 27.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Hesibe isminin anlamı nedir, Hesibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İnciden isminin anlamı nedir, İnciden ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ağakişi isminin anlamı nedir, Ağakişi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hafise isminin anlamı nedir, Hafise ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çelikel isminin anlamı nedir, Çelikel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Anayasa isminin anlamı nedir, Anayasa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fasihe isminin anlamı nedir, Fasihe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Recail isminin anlamı nedir, Recail ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Maarif isminin anlamı nedir, Maarif ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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Dünya Hali dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Dünya Hali merak konusu oldu. Dizinin ne zaman hangi kanalda başlayacağı dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Dünya Hali dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? Detaylar haberimizde...

Dünya Hali dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

Ekranların yeni dizisi Dünya Hali izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yayın günü, saati ve hangi kanalda ekrana geleceği araştırılıyor. Biz de haberimizde Dünya Hali dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

DÜNYA HALİ DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1’in yeni dizisi Dünya Hali’nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

TRT 1 kanalında yayınlanacak yeni komedi dizisi Dünya Hali 28 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak.

Dünya Hali dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

DÜNYA HALİ KONUSU

Hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın (Caner Şahin) dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan’ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: “Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.” Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.

Dünya Hali dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

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