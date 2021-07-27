Ekranların yeni dizisi Dünya Hali izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yayın günü, saati ve hangi kanalda ekrana geleceği araştırılıyor. Biz de haberimizde Dünya Hali dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

DÜNYA HALİ DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1’in yeni dizisi Dünya Hali’nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

TRT 1 kanalında yayınlanacak yeni komedi dizisi Dünya Hali 28 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak.

DÜNYA HALİ KONUSU

Hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın (Caner Şahin) dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan’ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: “Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.” Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.