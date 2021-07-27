Yönetmen koltuğunda Tutunamayanlar'ın yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturduğu dizi Dünya Hali yarından itibaren ekran macerasına başlayacak. TRT 1'de yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncusu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde Dünya Hali dizisi konusu ne? Dünya Hali oyuncuları kimler? sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...

DÜNYA HALİ DİZİSİ KONUSU NE?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği “erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen” olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı “modern” hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan’ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan’ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin’in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor. Dizide Caner Şahin, Sinan karakterini canlandırırken Pelin Abay ise Kıvılcım karakterine hayat veriyor. Diğer karakterler ise;

Ozan Çelik (Azim),

Tolga Tekin (Güven),

Hakan Emre Ünal (Vural),

Mert Denizmen (Yüksel),

Selin Hasar (Zeynep),

Ayfer Tokatlı (Fulya),

Hüseyin Elmalıpınar (Halis),

Mekin Sezer (Kutlucan),

Adnan Başar (Talat),

Naşit Özcan (Burhan),

Zeki Ocak (Namık),

Eray Kaman (Ateş) olarak dizideki yerlerini alıyor.