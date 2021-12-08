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Dünya Hali final mi yapıyor, bitiyor mu? Dünya Hali final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Hali dizisinin final yapacağı söylentileri izleyici meraklandırdı. Peki Dünya Hali final mi yapıyor, bitiyor mu? Dünya Hali final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

Dünya Hali final mi yapıyor, bitiyor mu? Dünya Hali final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

"Tutunamayanlar" dizisinin de yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yönettiği Dünya Hali dizisinin final yapacağı iddiaları dizi severleri meraklandırdı. Biz de bunun üzerine Dünya Hali final mi yapıyor, bitiyor mu? Dünya Hali final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

DÜNYA HALİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? DÜNYA HALİ FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerinde Caner Şahin ve Pelin Abay yer aldığı  diziden sevenlerine üzücü haber geldi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi için final yapma kararı verildi.

KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1'de yayınlana dizi, düşen seyirci sayıları sebebiyle 5 Aralık 2021 tarihinde 20. bölümü ile final yapacaktır.

Dünya Hali final mi yapıyor, bitiyor mu? Dünya Hali final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

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