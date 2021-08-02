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Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Pelin Abay kimdir, nereli, kaç yaşında?

TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Dünya Hali dizisinde Kıvıl karakterine hayat veren Pelin Abay merak konusu oldu. Peki Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Pelin Abay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Pelin Abay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dünya Hali Kıvılcım kimdir? sorusu TRT 1 izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Dizide oldukça dikkat çeken Pelin Abay'ın kim olduğu araştırılıyor. Biz de haberimizde  Pelin Abay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt verdik...

DÜNYA HALİ KIVILCIM KİMDİR? PELİN ABAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dünya hali dizisinde Kıvılcım karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken Pelin Abay, 7 Haziran 1993 yılında İstabul'da doğdu. 28 yaşındaki Pelin Abay, Türk dizi, reklam ve tiyatro oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Pelin Abay, 2013 yılında tiyatro çalışmalarına başladı. Vatanım Sensin dizisinde rol alan Abay, daha sonra Gülizar filminde Fatoş karakterini canlandırdı.

2019 yılında yayınlanmaya başlanan Zümrüdüanka ile kariyerinde yükselişe geçen başarılı oyuncu, Netflix dizisi olan Atiye'de de rol aldı.

Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Pelin Abay kimdir, nereli, kaç yaşında?

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