Dünya Hali’ne muhteşem İzmir galası

İzmir'de film galalarının adresi Optimum, "Dünya Hali" filminin İzmir özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Filmin başrol oyuncuları ve yönetmeni, sinemaseverlerle bir araya gelerek söyleşi yaparken, filmde Serdar karakterine hayat veren Murat Dalkılıç aralık ayında albüm çıkaracağının müjdesini verdi.

Sinemaseverler için sanatla dopdolu bir hafta sonu tasarlayan İzmir Optimum, Dünya Hali film ekibini ağırladı. Pusula Film'in yapımcılığında çekilen, Ömer Can'ın yönettiği filmde; başrolleri Murat Dalkılıç, Melis Sezen, Serenay Aktaş ve Demet Gül paylaşıyor. İzmir Optimum AVM'de yapılan özel gösterimde, başrol oyuncuları ve yönetmen hayranlarıyla bir araya geldi. Özellikle genç kızların ilgi odağı olan başrol oyuncusu Murat Dalkılıç, aralık ayında albüm çıkaracağını söyledi.

Pandomim sanatçısından ders aldı

İzmirli olan şarkıcı-oyuncu Murat Dalkılıç, "İzmir bizim uğurumuz. Albüm çıkardığım zamanda da ilk konseri İzmir'de yapmayı tercih ediyorum. İzmir seyircisi heyecan veriyor. İzmir'in enerjisi çok yüksek. Bizi de her zaman destekliyorlar" dedi. Sinemaseverlerin Dünya Hali filmini çok seveceklerini belirten Dalkılıç, "Seyircilerimiz vizyonda çok tatlı bir film görecek. Bu zamanda böyle pozitif şeylere ihtiyacımız var. Biz de pozitif şeyler yapma konusunda ısrarcıyız" diye konuştu.

Filmdeki rolü gereği ünlü pandomim sanatçısı Vecihi Ofluoğlu'ndan ders aldığını kaydeden Dalkılıç, "Oyunculuk, anıları toplayabilmek adına güzel bir meslek. Bu filmdeki rolüm için pandomim dersler aldım ve güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

"Filofobi çok zor bir şey"

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik deneyimi de olan Dalkılıç, "Şarkı bana her zaman daha fazla zevk veriyor. Şarkıcılık vazgeçilmezim ama hobi olarak diğer işleri de yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü hem radyo ve sinema, hem de tiyatro okudum" derken, filmde aşık olma korkusu olan filofobinin anlatılması ile ilgili de şöyle konuştu:

"Filofobi tanımını bu filmin senaryosunu okuduğum zaman öğrendim. Daha önce böyle bir korkunun olduğunu bilmiyordum. Filofobi çok zor bir şey. Sanatla yaşayan insanlar aşktan besleniyorlar. Filofobik olmayı Allah kimsenin başına vermesin."

"Murat'ın oyunculuğu da çok konuşulacak"

Filmin yönetmeni Ömer Can, "Bizim için çok keyifli bir çalışmaydı. Filmi çekerken çok eğlendik. Çekimler eylül ayında bitti ve vizyona yetiştirdik. Filmi izleyenlerden gelen tepkiler de olumlu. İnşallah gişesi bol olur. Murat'ın oyunculuğu da çok konuşulacak" dedi. Filmin oyuncuları Melis Sezen, Serenay Aktaş ve Demet Gül de Dünya Hali'nin çok güzel bir film olduğunu ve çekim aşamasında çok eğlendiklerini belirtti.

Kaynak: İHA